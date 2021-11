Laurent Dubreuil a confirmé son début de saison éclatant, samedi. Il a remporté l’or au 500 m à la Coupe du monde patinage de vitesse longue piste de Stavanger, en Norvège.

Jean-François Téotonio La Presse

Dubreuil était jumelé au Russe Artem Arefyev : les deux ont fait les meilleurs temps de la distance. Dubreuil a enregistré un chrono de 34 573 secondes, contre 34 608 s pour Arefyev. Le Polonais Marek Kania, avec un temps de 34 653 s, a complété le podium.

« Je suis vraiment content !, s’est réjoui Dubreuil en visioconférence. J’ai gagné je pense 18 médailles en Coupe du monde, mais c’est seulement ma 2e médaille d’or. […] Gagner l’or, c’est clairement une coche de plus. »

Dubreuil, originaire de Lévis, avait remporté deux médailles à cette distance la fin de semaine dernière à la Coupe du monde de Tomaszow Mazowicki, en Pologne. C’est donc trois médailles en trois finales pour le Québécois.

« C’était une très bonne course, mais il y a certains trucs que je peux faire mieux », a-t-il analysé.

« Ça n’a pas à être parfait à ce temps-ci de l’année, ajoute-t-il. On essaie de construire pour arriver à notre meilleur en février. »

Le patineur de vitesse longue piste s’est dit « surpris » de voir le Russe partir en trombe dès le départ.

« Je pense qu’il a fait son meilleur départ à vie, son temps le plus rapide sur 100 m. J’étais en arrière d’un dixième sur un gars dont je m’attendais à être probablement en avant. Ça a été difficile de rester concentré. T’imagines ton plan de course, et tu es un peu loin. »

« Mais finalement, quand je suis arrivé dans le deuxième droit, j’ai vu sur le tableau que j’avais eu un bon départ. C’est juste que lui en avait eu vraiment bon. Ça ne me stresse pas d’être un dixième ou deux derrière ces gars-là. »

Pour Dubreuil, la médaille d’or revêt une valeur différente.

« C’est un peu arbitraire le podium, juge-t-il. On donne trois médailles parce qu’on faisait ça il y a 100 ans, aux Olympiques de 1900. On pourrait donner cinq médailles, aujourd’hui. Mais il n’y a aucun doute qu’on pourra toujours en donne une au gagnant. Tu sais que t’as battu tout le monde. C’est plus le fun ça : tu te dis que tu n’es pas troisième et que deux gars t’ont battu. T’es vraiment le premier, c’est un autre sentiment, c’est une coche de mieux. »

Dubreuil mène présentement le classement général du 500 m. Mais avec des Jeux olympiques en février cette année, cet objectif devient un peu « secondaire ».

« Oui, le gros tournoi c’est les Olympiques. […] Mais de bien faire au classement général, ça me prouve que je ne suis pas juste un bon patineur une fois, je suis un bon patineur à toutes les courses. »

Le Canadien Gilmore Junio a quant à lui pris le 19e rang sur 20, avec un temps de 35 293 s.