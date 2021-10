Sports d'hiver

Valérie Grenier

« Je sais que je suis capable »

La Coupe du monde de ski alpin s’ouvre samedi et dimanche avec le traditionnel slalom géant de Sölden. Après un retour de blessure cahoteux l’hiver dernier, Valérie Grenier vise plus de constance cette saison. Et pourquoi pas un premier podium ?