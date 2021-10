Sports d'hiver

Championnats canadiens

Pascal Dion et Kim Boutin remportent le 1000 mètres

(Montréal) Pascal Dion et Kim Boutin ont remporté respectivement les troisièmes et dernières épreuves masculine et féminine de 1000 mètres des Championnats canadiens de patinage de vitesse courte piste, samedi.