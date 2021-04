(Osaka) La championne du monde Anna Shcherbakova a remporté le programme libre du Trophée des nations par équipe pour procurer à la Russie sa première victoire de cette compétition.

Associated Press

Première après le programme court, la Russe de 17 ans a lancé son programme avec une quadruple boucle suivie d’une triple boucle piquée, en route vers un pointage de 160,58.

La Japonaise Kaori Sakamoto a grimpé en deuxième place avec 150,29 points. La Russe Elizaveta Tuktamysheva a terminé troisième, avec 146,23 points.

Ces résultats ont assuré la première place à la Russie, qui conclut la compétition avec 125 points, devant les États-Unis, qui n’ont pu défendre leur titre avec 110 points. Le Japon a pris la troisième place, avec 107 points.

Avec 57 points, le Canada a terminé au sixième et dernier rang. L’Italie a terminé quatrième, devant la France.

Seuls le Japon et les États-Unis avaient remporté la compétition, qui existe depuis 2009, auparavant.

Les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov ont remporté le programme libre en couple avec 151,59 points, devant les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier (133,63) et les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara (130,83).

Les Québécois Lori-Ann Matte et Thierry Ferland ont terminé sixièmes.

Chaque pays a envoyé deux hommes, deux femmes, un couple et une paire de danseurs à la compétition. Les points sont calculés dans les quatre disciplines et le plus haut total de points l’emporte.