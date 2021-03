Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont pris la quatrième place en danse sur glace des Championnats du monde de patinage artistique de Stockholm.

Gilles et Poirier finissent au quatrième rang en danse

(Stockholm) Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont offert l’une de leurs meilleures performances cette saison sur la scène internationale pour s’adjuger le quatrième rang du concours de danse sur glace, vendredi, aux Championnats du monde de patinage artistique de Stockholm.

Associated Press

La Russie a creusé l’écart en tête du classement cumulatif à la suite de la domination des Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov dans cette discipline.

La Russie avait déjà remporté l’épreuve des couples — elle était la favorite —, et mène chez les dames.

Sinitsina et Katsalapov ont devancé les champions américains Madison Hubbell et Zach Donohue par 2,10 points, tandis que leurs compatriotes Madison Chock et Evan Bates ont suivi trois points derrière.

Ces trois paires ont été irréprochables.

Les Russes ont patiné de manière très fluide au son de Singin’in the Rain. Ils avaient surpris les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron aux Championnats européens l’an dernier, mais n’ont pu le refaire cette année puisque la compétition a été annulée. Sinitsina et Katsalapov ont tout de même étoffé leur réputation en l’emportant vendredi avec un pointage de 88,15 points.

Leurs compatriotes russes, Alexandra Stepanova et Ivan Bukin, ont éprouvé des ennuis avec certaines portions de leur routine. Ils ont abouti en cinquième place, derrière les Canadiens.

Le programme libre féminin aura lieu plus tard vendredi, et la Russe Anna Shcherbakova est provisoirement en tête.