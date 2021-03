PHOTO MARTIN MEISSNER, ASSOCIATED PRESS

(Stockholm) Le face-à-face entre Yuzuru Hanyu et Nathan Chen s’est avéré à sens unique.

Associated Press

Le Japonais Hanyu s’est montré dans une forme impériale et remporté le programme court des Championnats du monde de patinage artistique, jeudi, prenant ses distances de l’Américain Chen quand ce dernier est tombé pendant son quadruple Lutz.

Pendant ce temps, Hanyu a frôlé la perfection. Son programme court était à la fois difficile, rempli de style, artistique et avec une tonne d’énergie.

Chen, double champion du monde en titre qui n’a pas perdu de compétition depuis les Jeux olympiques de 2018, a terminé à plus de huit points d’Hanyu, en troisième place. La jeune sensation nippone de 17 ans Yuma Kagiyama s’est inséré entre les deux.

Seul Canadien en lice, Keegan Messing est cinquième.

En couple, les Russes Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii détiennent une avance de 2,54 points devant les doubles champions du monde chinois Wenjing Sui et Cong Han. Les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov sont troisièmes.

Les deux couples canadiens, Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, ainsi que Evelyn Walsh et Trennt Michaud, sont 10es et 12es respectivement.