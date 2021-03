Coupe du monde de ski alpin

Laurence St-Germain piégée en deuxième manche

Depuis plusieurs semaines, elle mentionnait qu’elle ne se contentait plus de finir régulièrement près des dix premières et qu’elle en voulait plus. Samedi, au slalom de Lenzerheide (Suisse), Laurence St-Germain était dans le coup pour réaliser son objectif. Elle était provisoirement quatrième après la manche initiale, sauf que la deuxième descente a coupé court à ses espoirs d’un premier podium en Coupe du monde et elle a fini en onzième place (+3,85 secondes).