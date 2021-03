(Kranjska Gora) L’Autrichien Marco Schwarz a été officiellement couronné champion de la saison de slalom masculin de la Coupe du monde de ski alpin à la suite de sa septième place, dimanche, lors de l’épreuve de Kranjska Gora, en Slovénie.

La Presse Canadienne

Avec cette septième place, Schwarz s’est forgé un coussin de 122 points au sommet du classement de la discipline sur le Suisse Ramon Zenhäusern, avec une seule course encore au calendrier, la semaine prochaine en Suisse.

Zenhäusern a complété la course de dimanche en troisième place, à 71 centièmes de seconde du vainqueur, le Français Clément Noël.

Il avait cependant besoin d’une victoire, dimanche, pour espérer doubler Schwarz au classement général de la discipline.

« C’est la plus belle septième place de ma carrière », s’est exclamé Schwarz, qui détrône le Norvégien Henrik Kristoffersen.

L’Autrichien Marcel Hirscher, maintenant à la retraite, avait mérité le globe de cristal de la discipline lors des trois saisons précédentes.

« C’est agréable de succéder à ces deux (skieurs). C’est un rêve d’enfance qui se réalise », a affirmé Schwarz, auteur d’un temps cumulatif de 1 : 49,20.

Seul Canadien à prendre le départ, Erik Read a été éliminé à l’issue de la première manche après avoir fait stopper le chrono à 53,72 secondes.

Schwarz n’avait encore jamais triomphé lors d’un slalom de la Coupe du monde avant cette saison. Cependant, il a inscrit des victoires à Adelboden et à Schladming et est monté cinq autres fois sur le podium.

Auteur du meilleur temps lors de la manche initiale, Noël a inscrit un chrono cumulatif de 1 : 47,51. Il a devancé son compatriote Victor Muffat-Jeandet par 62 centièmes de seconde.

Noël a réalisé l’exploit malgré d’importantes chutes de neige.

« La deuxième manche a été vraiment difficile, très cahoteuse. Je ne sais pas comment, mais j’ai réussi à skier avec vitesse, même lors de la seconde manche », a déclaré Noël après avoir inscrit sa huitième victoire en carrière et sa deuxième cette saison.

« Je suis plus que comblé de partager le podium avec Victor. C’est son premier podium en slalom. Une très belle journée pour nous. »

Au classement général de la Coupe du monde, le Français Alexis Pinturault a été incapable d’accroître son avance de 31 points sur le Suisse Marco Odermatt, qui ne participe pas aux épreuves du slalom.

Pinturault a accroché une porte lors de sa deuxième descente et n’a pas été en mesure de compléter la course. Après la première manche, il occupait le quatrième rang grâce à un temps de 49,88 secondes.

Classement

1. Clément Noël (FRA)

2. Victor Muffat-Jeandet (FRA)

3. Ramon Zenhäusern (SUI)

4. Loic Meillard (SUI)

5. Henrik Kristoffersen (NOR)

6. Manuel Feller (AUT)

7. Marco Schwarz (AUT)

8. Alex Vinatzer (ITA)

9. Fabio Gstrein (AUT)

10. Sebastian Foss Solevaag (NOR)

11. Daniel Yule (SUI)

12. Filip Zubcic (CRO)

13. Jean-Baptiste Grange (FRA)

14. Linus Strasser (ALL)

15. Stefano Gross (ITA) et Kristoffer Jakobsen (SUE)

17. Adrian Pertl (AUT)

18. Matej Vidovic (CRO)

19. Sebastian Holzmann (GER)

20. Timon Haugan (NOR)

21. Alexander Khoroshilov (RUS)

22. Istok Rodeš (CRO)

23. Armand Marchant (BEL)

24. Albert Popov (BUL)

25. Stefan Hadalin (SLO)

26. Dave Ryding (G.-B.)