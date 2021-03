Ski alpin

Laurence St-Germain veut plus que de la constance

Constante, Laurence St-Germain l’a une fois de plus été en Coupe du monde de ski alpin vendredi. Onzième du slalom d’Äre (Suède), la skieuse veut maintenant se rapprocher un peu plus du podium et c’est une erreur survenue en deuxième manche qui a freiné son élan.