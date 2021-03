(Solnechnaya Dolina) Le Canadien Reece Howden a maintenu sa domination sur le circuit de la Coupe du monde de ski cross samedi.

La Presse Canadienne

L’athlète de 22 ans de Cultus Lake, en Colombie-Britannique, a connu un départ rapide et a tenu le coup pour gagner sa quatrième course comptant au classement de la Coupe du monde.

Howden, qui s’était assuré de terminer au premier rang du classement général le mois dernier, a défait le Japonais Ryo Sugai lors de la grande finale. Le Suisse Joos Berry a remporté la médaille de bronze.

« Après ces quelques premières rondes, j’étais un peu nerveux, mais au fur et à mesure, la confiance est revenue et au moment de prendre le départ de la grande finale, je me sentais si bien », a décrit Howden.

Chez les dames, la Canadienne Courtney Hoffos, de Windermere en Colombie-Britannique, a été victime d’une chute lors de la grande finale et elle a dû se contenter de la quatrième et dernière place.

« Dans l’ensemble, ç’a été une bonne journée », a analysé Hoffos. « J’avais une grande dose de confiance et je me sentais vraiment prête lors de mes premières vagues. C’est dommage que j’ai perdu l’équilibre et que je sois tombée. »

La Suissesse Fanny Smith a inscrit la victoire, devant la Suédoise Sandra Naeslund et l’Autrichienne Katrin Ofner.

Tiana Gairns, de Prince George, en Colombie-Britannique, a pris le cinquième rang.

Les skieurs canadiens se préparent maintenant pour les Finales de la Coupe du monde, à Veysonnaz, en Suisse.