Les patineurs canadiens Piper Gilles et Paul Poirier

(Ottawa) Les dirigeants de Patinage Canada ont annoncé lundi l’annulation des Championnats canadiens de patinage artistique et de la Coupe Patinage Canada 2021.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué, les responsables de l’organisation ont précisé que les deux évènements étaient annulés « étant donné l’évolution de la pandémie de COVID-19 partout au Canada ».

Les Championnats canadiens — qui devaient servir de sélection en vue des Championnats du monde, en mars à Stockholm — devaient être présentés du 8 au 14 février à Vancouver.

La deuxième vague de la COVID-19 a forcé Patinage Canada à tenir le Défi Patinage Canada de façon virtuelle, le week-end dernier.

Les participants ont effectué leur programme sur une patinoire de la région où ils demeurent, au cours des dernières semaines, et soumis le tout sur une vidéo. Le programme était ensuite jugé en temps réel dans une tentative de simuler une compétition en direct.

Le Défi Patinage Canada, présenté après presque une année complète sans compétition pour les patineurs, était un évènement de qualification en vue des Championnats canadiens.

La presque totalité de l’équipe canadienne de patinage artistique a été contrainte à l’inactivité depuis le début de la pandémie. Les Championnats du monde, qui devaient être présentés à Montréal, en mars dernier, ont été l’un des premiers évènements internationaux à être annulés à cause de la COVID-19.

Patinage Canada International, une compétition qui devait avoir lieu en octobre, a aussi été annulée.

« En raison du changement continu des exigences, partout au pays, de l’incapacité de nos athlètes de s’entraîner en raison de la fermeture des patinoires et du nombre de participants qui seraient tenus de voyager, il est devenu évident qu’il ne serait pas possible d’accueillir ces évènements », a soutenu Debra Armstrong, chef de la direction générale de Patinage Canada.

« La santé et la sécurité de notre communauté constituent notre priorité et nous vous remercions tous de prendre les précautions nécessaires et de faire ce que vous pouvez pour limiter la propagation de la COVID-19. »