PHOTO FRANCK FIFE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Le biathlonien russe Evgeny Ustyugov (au centre) avait gagné une médaille d’or et une médaille de bronze aux JO de Vancouver en 2010. L’Unité d’intégrité du biathlon a jugé qu’il était dopé et veut lui retirer ses médailles. On le voit ci-haut flanqué du Français Martin Fourcade (à gauche), médaillé d’argent, et de Pavol Hurajt (à droite), médaillé de bronze., le 21 février 2010.