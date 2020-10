PHOTO LYNN HEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Mariah Bell et Bradie Tennell dominent le programme court

(Las Vegas) Les Américaines Mariah Bell et Bradie Tennell se sont adjugé les deux premières places du programme court féminin à la compétition de patinage artistique Skate America, vendredi soir.

Associated Press

Bell a donné le ton à la première étape de la série des Grands Prix de patinage artistique qui a été écourtée par la pandémie de coronavirus en offrant une routine irréprochable élaborée par l’ex-Olympien Adam Rippon. Elle a récolté 76,48 points et devancé sa compatriote Tennell, qui a amassé 73,29 points.

Bell, dont la superbe performance lors des Championnats américains de patinage artistique en janvier dernier lui a permis de s’adjuger une médaille d’argent derrière la double championne en titre Alysa Liu — qui est encore trop jeune pour participer aux compétitions internationales de niveau senior-était simplement satisfaite de pouvoir patiner de nouveau.

Skate America est l’une des quatre compétitions qui seront présentées en 2020-21, puisque les deux autres, qui devaient avoir lieu au Canada et en France, ont été annulées à cause de la pandémie. Il s’agit de la première compétition d’envergure cette saison, même si Skate America est réservée aux patineurs américains et étrangers qui s’entraînent dans ce pays.

Audrey Shin s’est adjugé la troisième place, avant le programme libre qui aura lieu samedi. Karen Chen, la championne des États-Unis en 2017, a abouti au pied du podium. Aucune patineuse canadienne ne participait à cette compétition.

Du côté masculin, le double champion du monde et quadruple médaillé d’or américain Nathen Chen doit participer un peu plus tard vendredi au programme court masculin.

Ce sera également le cas de l’Albertain Keegan Messing, le seul patineur canadien inscrit à Skate America.