Patinage de vitesse longue piste

Gregor Jelonek : guidé par la passion

« Un coach qui n’a pas la passion, ça paraît ! L’athlète, avec toutes les énergies qu’il met, mérite d’avoir un entraîneur passionné et je me fais un devoir de l’être avec tous ceux que j’entraîne », mentionne d’entrée de jeu Gregor Jelonek, qui dévoue sa vie au patinage de vitesse longue piste depuis plus de trois décennies, 26 ans en tant qu’entraîneur.