Skieurs et planchistes de tous les niveaux d’alerte, du vert au rouge, devront respecter la distanciation de 2 mètres en tout temps, porter un couvre-visage à l’intérieur et, à l’extérieur, un cache-cou ou une cagoule couvrant le nez et la bouche, et ce, à partir de 3 ans et plus.

Les skieurs en zone rouge devront avoir leur propre équipement, enfiler leurs bottes dans leur l’auto et oublier le ski de chalet. Le gouvernement du Québec en partenariat avec les représentants des stations de ski vient d’annoncer les mesures sanitaires qui seront applicables dans les centres de la province en fonction des paliers de couleurs. La saison de ski sera assurément différente, mais aura lieu.

Isabelle Dubé

La Presse

Skieurs et planchistes de tous les niveaux d’alerte, du vert au rouge, devront respecter la distanciation de 2 mètres en tout temps, porter un couvre-visage à l’intérieur et, à l’extérieur, un cache-cou ou une cagoule couvrant le nez et la bouche, et ce, à partir de 3 ans et plus. La Santé publique souhaite aussi qu’un registre des visiteurs soit tenu quotidiennement.

Les déplacements interrégionaux sont non recommandés en provenance ou en direction d’une zone rouge ou orange, mais ne sont pas interdits. Si les skieurs et planchistes choisissent une montagne dans une autre zone, ils sont invités à respecter les règles applicables à leur ville de résidence. Ceux des zones rouges pourront profiter des pistes de ski des autres zones, mais sont priés de ne pas aller au restaurant et dans les boutiques au cours de leur escapade.

« C’est catastrophique comme situation, affirme le propriétaire de la station de ski Mont Saint-Bruno, Michel Couture. On a 32 000 élèves chaque année dans notre école de ski. J’espère que le gouvernement assouplira ses mesures et qu’on pourra donner au moins des cours privés. »

Contrairement à la zone rouge, dans les zones orange, jaune et verte, les services de location d’équipements, les boutiques et les écoles de ski seront ouvertes.

« On est très content et soulagé en même temps, c’est un vent d’optimisme, ici, à la montagne, soutient en entrevue avec La Presse Simon Blouin, directeur général de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford. On est encore en zone orange, alors ça fait une grande différence. »

« C’est une bonne nouvelle pour les Québécois et pour l’industrie du ski, affirme au téléphone Marc-André Meunier, directeur du marketing et des communications à Bromont montagne d’expérience. On reste prudent, mais ça regarde bien pour la saison. »

Le guide de mesures sanitaires spécifique aux stations de ski a été élaboré en collaboration avec les autorités gouvernementales et les partenaires de l’industrie touristique.