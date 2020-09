Patinage de vitesse : retour imminent de David La Rue

Ralenti par les blessures, David La Rue manquait à l’appel lors du premier camp préparatoire de l’équipe canadienne de patinage de vitesse longue piste tenu à Calgary, au début du mois d’août. Un mois plus tard, le Québécois se sent de plus en plus près d’un retour sur patins.