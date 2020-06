Martin Massicotte à l'Iditarod: «La peur de ma vie»

(St-Tite) Même s’il a passé plus d’un an à se préparer en vue de l’Iditarod, une course de chiens de traîneau de 1600 km en Alaska, Martin Massicotte est finalement rentré chez lui sans avoir pu la compléter. Le musher de Saint-Tite revient sur les épreuves qui ont eu raison de ses chiens et lui, au début du mois de mars.