Alex Harvey mènera l'équipe canadienne aux Mondiaux

L'équipe sera composée de cinq femmes et de cinq hommes, et six d'entre eux ont déjà participé aux Jeux olympiques.

C'est le cas de Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, ainsi que de ses expérimentés coéquipiers Len Valjas, de Toronto, et Russell Kennedy, de Canmore, en Alberta. Les espoirs Evan Palmer-Charrette, de Thunder Bay, en Ontario, et Scott Hill, de Toronto, compléteront l'équipe masculine.

Chez les dames, les Québécoises Cendrine Browne, de Saint-Jérôme, et Katherine Stewart-Jones, de Chelsea, ont obtenu leur billet pour les Mondiaux. Elles seront accompagnées des fondeuses Emily Nishikawa, qui a terminé 25e du Tour de ski plus tôt cette saison, et Dahria Beatty, chacune de Whitehorse, au Yukon, ainsi que de Maya MacIsaac-Jones, d'Athabasca, en Alberta.