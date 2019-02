Deuxième au slalom géant, Marcel Hirscher s'assure du titre

Hirscher détenait une avance de 22 centièmes de seconde après la manche initiale, mais n'a pu faire mieux que le 12e temps de la seconde manche, permettant ainsi à Kristoffersen de le devancer par quatre centièmes de seconde. Les Français Tomas Fanara et Alexis Pinturault se sont classés troisième et quatrième, respectivement.

« Je voulais vraiment gagner la course et mettre tous mes oeufs dans le même panier, a déclaré Hirscher, qui a commis deux erreurs lors de la manche finale. Je suis deuxième et je me dois d'être satisfait. »

Pour Kristoffersen, il s'agit d'une 17e victoire en carrière en Coupe du monde, mais de sa première depuis sa médaille d'or au slalom de Kitzbühel, en Autriche, il y a 13 mois. Il ne comptait qu'une seule victoire en slalom géant en Coupe du monde, soit en 2015.

« La chance a été de mon côté cette fois-ci, a analysé Kristoffersen. Nous avons travaillé tellement fort sur le slalom géant. C'est vraiment bon de pouvoir en tirer quelque chose maintenant. »

Par ailleurs, Kristoffersen avait également vaincu Hirscher lors du slalom géant présenté dans le cadre des Championnats du monde à Are, en Suède, la semaine dernière, pour sa toute première médaille d'or à une compétition majeure.

Les Canadiens Trevor Philp et Erik Read ont terminé 17e et 22e, respectivement, et cela grâce à de bonnes prestations lors de la seconde manche.

Le résultat de la course de dimanche fait en sorte que l'avance de Hirscher sur Kristoffersen au classement général du slalom géant a été réduite à 218 points. Mais avec seulement deux épreuves au calendrier avant la fin de la saison - chaque victoire procure 100 points -, Kristoffersen n'a plus aucune chance mathématique de rejoindre l'Autrichien.

Hirscher compte maintenant cinq titres consécutifs en slalom géant, et six en carrière. Hirscher totalise 19 Globes de cristal en carrière, ce qui lui permet d'égaler le record de tous les temps chez les hommes, qui appartient au Suédois Ingemar Stenmark. Seule l'Américaine Lindsey Vonn, avec 20, en a gagné plus dans toute l'histoire du ski alpin. Vonn a pris sa retraite il y a deux semaines.

« Ce sont d'impressionnantes statistiques, a déclaré Hirscher, qui devrait mériter son 20e Globe de cristal au cours des prochaines semaines. Elles ont beaucoup de signification à mes yeux. »

Hirscher est le grand favori pour mériter un huitième Globe de cristal du classement général, alors qu'il détient des avances de 490 points sur Pinturault et de 600 points sur Kristoffersen.

« Au classement des points, j'ai fait un autre pas important », a affirmé Hirscher, qui pourrait assurer le titre au classement général lors d'épreuves techniques qui seront présentées en Slovénie, les 9 et 10 mars.