Kingsbury trébuche à la CM de Lake Placid

Kingsbury, de Deux-Montagnes, a raté l'atterrissage de son premier saut en super-finale et n'a pu obtenir que 72,93 points, sous un ciel gris et une faible neige.

Il tentait d'obtenir sa cinquième victoire consécutive - en simple et en parallèle - cette saison, mais n'a pu faire mieux qu'un top-5 cette fois-ci. Après avoir franchi le fil d'arrivée, Kingsbury est demeuré impassible, se contentant de retirer ses skis et de se diriger calmement vers la sortie.

« J'ai bien skié à mes deux premières descentes, mais en super-finale j'ai cherché à sauter un peu trop gros en haut de parcours et j'ai fait une erreur », a indiqué Kingsbury.

Le Français Benjamin Cavet a triomphé en vertu d'une récolte de 84,83 points, devant le Suédois Walter Wallberg (81,47) et l'Australien Matt Graham (80,94).

Quant à Marquis, qui avait fini au 18e rang des qualifications à Calgary la semaine dernière, il a été exclu de la super-finale en vertu de sa huitième place au cumulatif. Le vétéran de Québec disputait sa deuxième compétition depuis qu'il a été opéré pour une déchirure au ligament croisé antérieur d'un genou subie l'an dernier à Deer Valley, dans l'Utah.

« Je suis super content de mon ski, jamais je n'aurais cru atteindre les finales aussi rapidement après mon retour, a reconnu Marquis. Mes entraîneurs et moi, on a un bon plan de match. Et ce qui est le plus excitant, c'est de voir à quel point je progresse bien, tout en restant en santé. »

Plus tôt en matinée, aucune bosseuse canadienne n'est parvenue à se qualifier pour la super-finale.

La Québécoise Chloé Dufour-Lapointe fut néanmoins la meilleure d'entre elles avec une septième place, tout juste devant la Britanno-Colombienne Sofiane Gagnon. Maia Schwinghammer, de Saskatoon, en Saskatchewan, qui disputait sa deuxième Coupe du monde en carrière, n'a pu compléter la finale.

Chez les dames, l'Australienne Jakara Anthony a dominé la super-finale avec un pointage de 78,76 points, signant du même coup sa première victoire en Coupe du monde. Elle a devancé la Française Perrine Laffont (74,94) et l'Américaine Tess Johnson (72,22), dans l'ordre. Laffont, la championne olympique en titre, a abouti sur la deuxième marche du podium dans une deuxième épreuve de suite.

Pour sa part, Justine Dufour-Lapointe n'a pu faire mieux qu'une 19e place jeudi. La semaine dernière, elle avait pris la cinquième place de la Coupe du monde de ski acrobatique à Calgary. La médaillée d'argent aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018 venait tout juste d'effectuer son retour à la compétition, après avoir dû composer avec une blessure à l'épaule droite subie le mois passé à Thaiwoo, en Chine.

Kingsbury et ses acolytes pourront se reprendre à Mont-Tremblant, où sera présentée la prochaine étape de la Coupe du monde de ski acrobatique, le 26 janvier.