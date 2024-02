Jake Allen (34) et Samuel Montembeault (35)

Richard Labbé

Mais bon, ces ébats philosophiques me mènent à mon prochain point :

Je tenais mordicus à ce que l’on aborde un sujet dont on ne discute pas assez, malheureusement : les trois gardiens. Comment ça va se finir cette affaire-là, selon vous ?

Guillaume Lefrançois

Dans un bain de sang

Richard Labbé

Comme à la lutte. Encore.

Guillaume Lefrançois

Voilà.

Simon-Olivier Lorange

J’avais plutôt en tête La mort de César, de Camuccini.

Guillaume Lefrançois

César, c’était au Royal Rumble 1992 ou 1994 ?

Simon-Olivier Lorange

Tu gosses, man.

Guillaume Lefrançois

Bref, le marché des gardiens n’a pas énormément bougé cette année, malgré le nombre d’équipes dans des situations que je qualifierais d’inidéales, même si le mot n’existe pas.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jake Allen

Richard Labbé

Donc, cet espoir de pouvoir refiler Jake Allen à un DG au désespoir serait en train de s’amenuiser, dirions-nous ?

Simon-Olivier Lorange

Ça peut sembler extrême, mais je crois de plus en plus que l’impasse ne va se résoudre que pendant l’été. Alors que Hughes finira soit par échanger Allen en conservant la moitié de la valeur de sa dernière année de contrat, soit par racheter ladite dernière année.

Richard Labbé

Ça me semble la seule option valable en ce moment.

Simon-Olivier Lorange

Je ne me convaincs pas qu’une équipe voie en Allen un incontournable, surtout pas à 3,85 millions pour une autre saison.

Guillaume Lefrançois

Je doute que ça finisse par un rachat de contrat. S’il ne l’a pas fait pour Mike Hoffman et qu’il a réussi à le passer, malgré un salaire supérieur, sous un plafond inférieur, il va réussir à passer Allen cet été.

Simon-Olivier Lorange

Bon point.

Guillaume Lefrançois

Mine de rien, le dernier gardien échangé dans la LNH, c’est Casey DeSmith.

Richard Labbé

En septembre.

Simon-Olivier Lorange

Possiblement le meilleur adjoint de la LNH cette saison, par ailleurs.

C’est bien pour dire.

Richard Labbé

Il n’aura fait que passer, tel Sebastian Aho.

Simon-Olivier Lorange

Et Nick Bonino.

Richard Labbé

Je l’avais oublié, lui.

Simon-Olivier Lorange

Mais bref, pour Allen, on peut aussi se rappeler que plus on sera proche de la date limite des transactions, moins son salaire sera un enjeu pour la présente saison. Peut-être, je dis bien peut-être, une équipe fera-t-elle le grand saut à ce moment-là.

On parle quand même d’un gardien dont trois des cinq victoires cette saison ont eu lieu avant l’Halloween. Sa fiche de 2-9-2 depuis la Toussaint ne doit pas faire saliver grand monde.

Guillaume Lefrançois

Même au ballottage, ça n’a pas bougé des tonnes cette saison. Spencer Martin et Ivan Prosvetov sont les seuls à y avoir été réclamés parmi les 22 joueurs réclamés jusqu’ici cette saison.

Simon-Olivier Lorange

Spencer Martin deux fois, quand même !

Les équipes savent flairer un diamant brut quand il est disponible.

Guillaume Lefrançois

Sondage éclair : qui est votre Martin préféré ? George, Ricky, Spencer ou Pauline ?

Richard Labbé

Richard.

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Gilbert Perreault et Richard Martin, des Sabres de Buffalo, lors d’un entraînement au Forum de Montréal, en octobre 1971

Simon-Olivier Lorange

Pauline, sans concours.

Guillaume Lefrançois

Je penchais aussi pour Pauline.

Richard Labbé

Richard Martin n’a rien à voir avec Ricky Martin, juste pour préciser.

Simon-Olivier Lorange

C’est sûr que de vivre la vida loca à Buffalo…