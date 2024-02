À dans un an ?

Richard Labbé

On me dit que le temps file. Croyez-vous que Canadien en est maintenant à l’étape de la pertinence dans son plan de reconstruction ? Ce que j’entends par là, c’est que ce club pourra peut-être bagarrer pour une place dans le détail dans exactement un an… Ai-je raison de spéculer ainsi ou bien ai-je tort, un peu comme la fois où j’ai cru que Ian Schultz allait devenir un attaquant de puissance de premier plan pour Canadien ?

Simon-Olivier Lorange

Je ne penserais pas.

Richard Labbé

Donc pas de détail non plus en 2024-2025 ?

Le Québec va faire quoi ?

Guillaume Lefrançois

La division demeure difficile à prédire. À quoi ressemblera le Lightning si Steven Stamkos s’en va ? Dans quelle direction iront les Sénateurs, avec leur nouveau coach ? Qu’est-ce qui attend les Sabres cet été après l’échec de cette saison ?

Simon-Olivier Lorange

Les dernières équipes qualifiées pour les séries éliminatoires amassent désormais de 95 à 100 points. Cette saison, si le CH accumule 80 points, on sortira le champagne et les drogues dures à Brossard. Alors il faudrait un autre sérieux bond, trop long à mes yeux en un an.

Sur la division Atlantique, je remarque que cinq équipes pourraient être des séries cette année. Et parmi les exclues, il y aura les Sabres et les Sénateurs, deux équipes en avance sur le CH. C’est dire à quel point la compétition sera rude encore longtemps.

Guillaume Lefrançois

Mais les Sabres restent une équipe de Buffalo, et malgré tout l’amour que je ressens pour cette ville, je n’ai pas le choix de mettre un avertissement en petits caractères à côté de toute prédiction sur cette ville.

Ça finit toujours par aller foirer.

Richard Labbé

Il y a des soirs où je trouve que Canadien est à une couple de joueurs (et un centre) des séries. D’autres soirs où je trouve que ce rêve-là est un peu comme mon rêve de dater Cindy Crawford quand j’étais à l’université.

Guillaume Lefrançois

Ça avait marché avec Cindy, finalement ?

Richard Labbé

Non, mais bien humblement, c’était avant internet, donc pas moyen de lui écrire.

Guillaume Lefrançois

Voilà. Je suis sûr qu’elle avait juste manqué de place sur la cassette de son répondeur pour prendre ton message.

Simon-Olivier Lorange

Je blâme la société Maxell.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jeff Gorton et Kent Hughes à la fin de la dernière saison

Richard Labbé

Eh bien messieurs, sur ces perles de sagesse, nous allons conclure. Si j’étais Kent Hughes et Jeff Gorton, je ferais imprimer cette discussion et je la laisserais ensuite dans ma poche de veston, parce que tout est là.

Guillaume Lefrançois

Un plan quinquennal en 40 minutes de discussion sur Slack.

Simon-Olivier Lorange

Gratuitement en plus. Pour une organisation au budget aussi serré, c’est précieux. C’est peut-être nous qui contribuerons à ralentir l’inflation du prix du hot-dog.

Guillaume Lefrançois

L’ancienne ancienne administration s’était donné pas mal plus de maux de tête pour accoucher d’un plan quinquennal.

Richard Labbé

Merci à vous, vous avez été lumineux. Comme d’habitude.

Guillaume Lefrançois

Toi aussi, chef.

Simon-Olivier Lorange

La joute reconnaît la joute.