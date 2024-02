Richard Labbé

Je ne déteste pas ça. Passons donc au point suivant, si vous le voulez bien, et même si vous le voulez pas, on va le faire pareil.

Alors voici :

Guillaume Lefrançois

A-t-on un intermède musical entre les points ? Si oui, je suggère Le douanier Rousseau.

Richard Labbé

À cette date l’an passé, Canadien avait quatre points de moins que maintenant. Est-ce qu’à votre avis, on peut VRAIMENT parler de progression ? J’ai mis l’accent sur le « vraiment », c’est voulu.

Simon-Olivier Lorange

Des joueurs ont progressé. Mais je ne suis pas certain que l’équipe ait progressé tant que ça.

Pour moi, les quatre points de classement sont anecdotiques. Quatre défaites en temps réglementaire se sont transformées en prolongation ou en tirs de barrage. Le nombre de victoires est le même (20), mais le CH en a signé une de moins en temps réglementaire (11 au lieu de 12).

Guillaume Lefrançois

L’équipe a subi moins de rinces que l’an passé. En ce sens, ça ressemble à un indice de progression. Et quatre points sur une moitié de saison, ça donne une différence de sept, huit points en fin de saison. Considérant que la direction n’a pas fait grand-chose pour aider St-Louis à gagner dans l’immédiat, ce n’est pas si mal non plus.

En fait, Alex Newhook a été la principale aide de Jeff/Kent (ou HuGo, un surnom que j’ai vu passer dernièrement et qui m’a plu). Mais Newhook a passé les dernières semaines dans le système de santé.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Alex Newhook, blessé, n’a pas joué depuis la fin de novembre.

Richard Labbé

Le piège ici, que je vois arriver tel John Scott jadis dans un coin, c’est que la direction semble s’appuyer sur les blessures à Dach et à Newhook justement pour laisser croire que le club est meilleur que ça. Vrai que Dach, ça a fait mal, mais Dach et Newhook pendant 82 matchs ne veulent pas dire une place dans le détail, à mon humble avis.

Guillaume Lefrançois

Assez d’accord avec toi pour Newhook. Avec le rôle qu’il jouait, une équipe devrait pouvoir se remettre de sa perte. Dach, par contre, c’était majeur.

Richard Labbé

Guillaume, il me semble t’avoir vu écrire « majeur » à seulement deux reprises : là, et aussi quand Bret Hart s’est fait voler au Centre Molson en 1997.

Guillaume Lefrançois

On parlait beaucoup de la longue liste des blessés en début de saison. Mais l’hémorragie a cessé, et mine de rien, Suzuki, Caufield, Slafkovsky, Monahan, Evans et Matheson ont joué tous les matchs.

Et les trois gardiens sont restés en santé.

Et Gallagher aurait joué tous les matchs s’il n’avait pas eu une crampe au cerveau comme Vince McMahon quand il a décidé d’enlever la ceinture de champion à Bret Hart sans le lui dire au préalable.

Simon-Olivier Lorange

Le département qui me laisse le plus dubitatif est le jeu défensif – au sens large, pas juste celui des défenseurs. C’est assez particulier qu’une équipe au 26e rang du classement général ait deux gardiens (Montembeault et Allen) parmi les meilleurs de la ligue à 5 contre 5.

Guillaume Lefrançois

Dirais-tu que le Canadien n’est pas l’excellence de l’exécution en défense ?

Simon-Olivier Lorange

Je le dirais, oui.

Guillaume Lefrançois

OK, j’arrête avec les références à Bret Hart.

Richard Labbé

J’avais commencé.

Simon-Olivier Lorange

Je n’ai rien vu aller de ça.

Et je ne m’en excuserai pas.

Guillaume Lefrançois

On fera ton éducation un jour.

Simon-Olivier Lorange

… ou pas.

Guillaume Lefrançois

Mais oui, point très valide sur la défense. Et le désavantage numérique, qui continue de croupir dans les positions qui commencent par 2 et 3, sans être 2 et 3.