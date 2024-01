(Rochester) Si le Rocket de Laval pouvait rayer de son itinéraire le Blue Cross Arena pendant toute une saison, il ne s’en plaindrait sûrement pas.

La Presse Canadienne

Brett Murray a récolté deux buts et deux aides pour mener les Americans de Rochester vers une victoire facile de 7-4 aux dépens du Rocket, samedi soir.

Certaines équipes rencontrent parfois des difficultés à se sortir d’une vilaine disette à l’étranger et le Rocket (18-16-6) ne fait pas exception. Le club-école du Canadien de Montréal a encaissé un sixième revers de suite à Rochester et il n’a pas gagné au Blue Cross Arena depuis le 18 janvier 2023.

C’est aussi la façon dont cette défaite s’est orchestrée qui n’a pas de quoi faire plaisir à l’entraîneur-chef Jean-François Houle. Ses hommes ont commis beaucoup de revirements et ils ont offert plusieurs buts aux Americans (20-14-4), qui ont fait mouche quatre fois en première période.

« Il y a eu trop de revirements en première période et ç’a coûté le match rapidement. Nous étions ensuite sur les talons et nous n’avons pas été en mesure de venir de l’arrière », a observé Houle.

Ce ne sont pas que ses patineurs qui ont commis des revirements, son gardien partant aussi.

Invaincu en quatre départs avec le Rocket, Kasimir Kaskisuo en avait visiblement une mauvaise dans le système. Le quatrième but de l’équipe locale, qui l’a d’ailleurs chassé de la partie, fut l’exemple parfait. Le Finlandais a joué de mollesse derrière son filet et son revirement a permis à Murray de marquer.

« Après quatre buts en 10 lancers, c’était important de tenter de faire basculer le momentum. C’est pour ça que nous l’avons retiré du filet », a noté Houle à propos de Kaskisuo.

En relève, Strauss Mann a tout fait pour garder son équipe dans le match et il s’est avéré l’un des rares éléments positifs des Lavallois pendant cette partie. Même son de cloche pour Emil Heineman, qui a réussi deux buts.

Filip Cederqvist, un ancien des Americans, a inscrit son premier but dans l’uniforme du Rocket et Jan Mysak a ajouté un but dans une cause perdante. Brandon Gignac a participé à deux filets des siens pour établir un sommet personnel avec 37 points cette saison.

« C’est “cool”, mais les statistiques personnelles passent toujours deuxièmes. J’essaie de donner mon 100 % pour l’équipe lors de chaque match », a dit Gignac.

D’autres joueurs des Americans se sont amusés pendant l’affrontement. Viktor Neuchev a amassé un but et deux assistances tandis que Nikita Novikov et Linus Weissbach ont tous deux obtenu un but et une mention d’aide.

Michael Mersch et Justin Richards ont aussi touché la cible pour l’équipe de Rochester, qui a devancé le Rocket au troisième échelon de la section Nord de la Ligue américaine. Tyson Jost a conclu le match avec trois mentions d’assistance.

Eric Comrie aurait probablement aimé revoir le premier but de Heineman, mais il a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 31 arrêts.

Le Rocket reprendra l’action mercredi soir, lorsqu’il accueillera les Comets d’Utica à l’occasion de leur cinquième duel en janvier.

Une performance à oublier

Pour un deuxième match de suite, les Lavallois se sont fait prendre lors d’une contre-attaque et ils ont alloué le premier but rapidement.

L’attaquant Mitchell Stephens était à la pointe, mais il s’est avancé pour ouvrir la porte à Mason Jobst. Ce dernier a passé le disque à Mersch, qui a décoché un puissant tir sur réception qui a déjoué Kaskisuo.

Le Rocket a répliqué seulement 71 secondes plus tard. Justin Barron a intercepté une passe en zone neutre de Riley Stillman et Heineman a récupéré la rondelle pour entrer en territoire ennemi. Son tir des poignets a échappé à Comrie pour créer l’égalité.

Le reste de la période a été l’affaire des Americans, qui ont fait mal paraître Kaskisuo et ses coéquipiers.

Novikov a d’abord redonné les devants aux siens grâce à son premier but en carrière dans la Ligue américaine, à la suite d’une belle mise en scène de Jost. Puis, moins de trois minutes plus tard, le lancer de Novikov a touché le patin de Richards, qui passait dans l’enclave.

La sortie hasardeuse de Kaskisuo est survenue à 15 : 16 et c’en était fait de sa soirée de travail.

La formation de Laval a connu un bien meilleur début de deuxième engagement et il a réduit l’écart à 4-2 grâce à Heineman. Le Suédois a dégainé rapidement pour tromper la vigilance de Comrie du côté du bloqueur.

Le Rocket a continué à appliquer de la pression, mais un autre revirement a ouvert la porte aux Americans. Philippe Maillet a vu sa passe être interceptée et Jost a refilé le disque à Murray, qui l’a laissé à Neuchev. Son lancer a été bloqué par Mann, mais le Russe a pu sauter sur son retour pour faire bouger les cordages.

À son premier match contre son ancienne équipe, Cederqvist a redonné espoir à la troupe de Jean-François Houle, alors qu’il ne restait que 1 : 22 à jouer au second tiers. Il a sauté sur le retour de lancer de Tobie Bisson pour trouver le fond du filet.

Les Americans ont mis le match hors de portée avec deux buts au troisième vingt. William Trudeau et Olivier Galipeau ont d’abord été battus de vitesse par Weissbach. Puis, Trudeau et Barron ont été impuissants devant le tir précis de Murray.

Mysak a inscrit le dernier but du Rocket, en désavantage numérique.