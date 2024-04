PHOTO CHRIS O'MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Le capitaine des Sénateurs, Brady Tkachuk, n’a pas mâché ses mots en parlant du fait que la formation d’Ottawa ne s’était pas qualifiée pour les séries éliminatoires de la LNH pour une septième saison de suite.

Lisa Wallace La Presse Canadienne

« J’en ai assez de perdre, a dit Tkachuk jeudi lors du bilan de l’équipe. Je ne veux plus rentrer chez moi en avril. Je suis frustré, déçu. C’est vraiment décevant. »

Les Sénateurs (37-41-4) ont fini la saison au 14e rang de l’Association de l’Est, à 13 points d’une participation aux séries.

Tkachuk a rappelé qu’il avait des attentes élevées cet automne, notamment avec l’arrivée du nouveau propriétaire Michael Andlauer.

Les choses ont vite déraillé et le directeur général de longue date Pierre Dorion a été congédié en novembre, puis l’entraîneur-chef D. J. Smith a subi le même sort six semaines plus tard.

Tkachuk a affirmé que la saison a été difficile mentalement.

Il y a eu des jours où nous n’avions pas de plaisir. Par le passé, c’était toujours amusant de venir au travail, mais il y a eu des moments cette saison où c’était difficile de venir à l’aréna parce que ça n’allait pas bien. Brady Tkachuk

Les Sénateurs possèdent un bon jeune noyau de joueurs. Tkachuk et Thomas Chabot ont maintenant joué plus de 400 matchs dans la LNH. Drake Batherson en a disputé 309, Tim Stützle, 285, et Jake Sanderson, 156.

Par contre, aucun d’entre eux n’a connu l’engouement des séries. Outre Claude Giroux, l’équipe compte sur peu de vétérans et l’entraîneur-chef par intérim Jacques Martin a parfois parlé du manque de maturité du groupe.

C’est important de compter sur des joueurs qui ont gagné, qui ont l’expérience des séries. Cependant, je pense que les réponses sont dans le vestiaire. Il y a d’excellents joueurs et c’est à eux de se battre soir après soir. Jacques Martin, entraîneur-chef par intérim des Sénateurs

Martin ne sera pas de retour derrière le banc la saison prochaine, mais il espère garder un rôle de conseiller.

Chabot a mentionné que les Sénateurs devaient s’inspirer d’équipes comme les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline, qui trouvent une façon d’être dans le coup lors de chaque match.

« Nous devons améliorer notre jeu collectif, a dit Giroux. Nous devons mieux nous aider sur la glace. »

Le directeur général Steve Staios rencontrera les médias vendredi. Il aura beaucoup de pain sur la planche durant la saison morte, en commençant par l’embauche d’un nouvel entraîneur-chef.

Il devra aussi décider si le défenseur Jakob Chychrun fait partie des plans à long terme de l’équipe. Son contrat est encore valide pour une saison, puis il pourrait ensuite se prévaloir de l’autonomie complète lors de l’été 2025.

« Honnêtement, je n’ai pas encore commencé à penser à ça, a dit Chychrun. Il n’y a pas eu de discussions concernant une prolongation de contrat, donc je n’ai pas ça en tête. Je vais prendre ça un jour à la fois et nous verrons vers quelle direction les choses vont quand les discussions commenceront. »