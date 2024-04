(Newark) Le directeur général Tom Fitzgerald est à la recherche d’un nouvel entraîneur-chef pour les Devils du New Jersey, et celui qui occupait le poste par intérim cette saison, Travis Green, est en lice parmi les candidats potentiels.

Tom Canavan Associated Press

Trois jours après que les Devils eurent terminé une autre saison décevante, Fitzgerald a déclaré qu’il espère pouvoir nommer un nouvel entraîneur-chef à temps plein d’ici le repêchage de la LNH, à la fin du mois de juin.

« Travis est bien au fait de mes intentions, a dit Fitzgerald jeudi. Je dois donner le crédit à l’organisation de s’assurer que nous embauchions le bon entraîneur-chef pour l’avenir de l’équipe, en fonction des candidats qui sont présentement disponibles sur le marché. »

Fitzgerald souhaite embaucher une personne qui soit en mesure de communiquer adéquatement avec ses joueurs, tout en instaurant un système pour que les joueurs soient redevables.

Green correspond à tous ces critères, puisqu’il accorde des responsabilités à ses joueurs, a évoqué Fitzgerald. Il a ajouté que d’autres entraîneurs doivent être envisagés, et a rappelé que d’autres pourraient devenir disponibles au cours des prochains mois, possiblement dès la fin de la première ronde en séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Un an après avoir établi un record de concession avec une récolte de 112 points de classement et avoir remporté leur série de premier tour contre les Rangers de New York, les Devils ont pris un sérieux pas de recul cette saison. Ils ont terminé au septième rang de la section Métropolitaine, et au 13e échelon dans l’Association Est.

Les Devils ont aussi compilé une fiche de 38-39-5 pour 81 points. Ils ont concédé 283 buts à l’adversaire cette saison, comparativement à 226 en 2022-23. De plus, leur différentiel de buts pour/buts contre est passé de +65 à -19 pour la même période.