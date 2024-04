Ces dernières semaines, des vétérans du Canadien ont exprimé une certaine forme d’impatience quant au retour de l’équipe en séries.

En mars, Nick Suzuki s’était dit « tanné » que son équipe fasse partie des vendeurs à la date limite des transactions. Mardi, David Savard, qui a connu trois échecs en trois ans depuis son arrivée à Montréal, et qui ne rajeunit pas, s’est aussi exprimé.

« Mon but en septembre, c’est qu’on s’en aille en séries. Ce serait assez spécial de vivre l’expérience une fois dans ma vie à Montréal. Je l’ai vu en tant que fan quand j’étais jeune, la ville devient assez folle », a dit le défenseur.

Martin St-Louis est le premier à le dire : les solutions sont partout. C’est aussi vrai pour Kent Hughes et Jeff Gorton. Une transaction ? L’embauche d’un joueur autonome de renom ? La progression des jeunes ? La poudre de perlimpinpin ?

Le duo Hughes-Gorton a plusieurs solutions à portée de main. La question est de savoir s’il a l’intention de les utiliser coûte que coûte. De prime abord, il semble que non.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le directeur général du Canadien, Kent Hughes

Hughes a donné l’exemple des défenseurs droitiers, exemple probant s’il en est. À court terme, la position est une faiblesse. Le gaucher Kaiden Guhle a été muté de ce côté, mais derrière lui, on retrouve un Savard qui aura 34 ans en octobre, un Justin Barron qui tarde à éclore et un Johnathan Kovacevic dont on connaît les limites.

La relève cogne à la porte. Logan Mailloux a disputé son premier match dans la LNH mardi et David Reinbacher a 10 matchs à Laval derrière la cravate, avec deux matchs à jouer et plus si le Rocket accède aux séries. Mais si le Tricolore souhaite progresser l’an prochain, l’ajout d’un droitier serait de mise afin d’éviter de souffrir des erreurs d’apprentissage des jeunes. Une solution temporaire comme ce qu’a été Sean Monahan au centre, pour donner le temps à Kirby Dach de prendre ses aises.

« Disons qu’on a la chance d’aller chercher un défenseur droitier vétéran, et qu’on doit lui donner trois ou quatre ans [de contrat]. On sait, en faisant l’échange, qu’on est une meilleure équipe l’an prochain, mais en même temps, on empêche Mailloux ou Reinbacher de progresser dans la Ligue nationale », a illustré Hughes.

Organigramme rempli

Si le Tricolore souhaite injecter du talent, il devra faire de la place, car avec très peu de joueurs en fin de contrat, les cases sont pratiquement pleines pour la saison prochaine.

À l’avant, Suzuki, Cole Caufield, Juraj Slafkovsky, Kirby Dach et Alex Newhook forment le noyau. Les vétérans Brendan Gallagher et Josh Anderson sont essentiellement immuables en raison de leur lourd contrat, et Hughes a dit qu’il ne procéderait pas à un rachat cet été. Voilà déjà sept postes occupés.

S’ajoutent Jake Evans, Joel Armia, Christian Dvorak et Rafaël Harvey-Pinard comme joueurs de soutien. Si on veut aussi garder une place pour Joshua Roy, fort prometteur pendant ses 23 matchs à Montréal, nous voici à 12 attaquants.

En défense, il y a carrément congestion, avec Lane Hutson et les susmentionnés Mailloux et Reinbacher qui poussent.

Sauf que les vétérans ont leur utilité pour entourer le jeune talent. Le Canadien en a perdu un bon quand il a échangé Sean Monahan. Jake Allen en était un autre. Reste Savard et Mike Matheson, toujours aussi avenants.

« D’un côté, on veut continuer à ajouter du talent. En même temps, les places sont limitées en attaque et en défense, a rappelé Hughes. C’est un équilibre, à quel point on a besoin de vétérans ou de leadership pour entourer les jeunes, et à quel point on a besoin de talent. On va en discuter cet été. »

Seulement à l’interne ?

On sent l’état-major plutôt tiède à l’idée de viser le gros poisson cet été. Cela dit, Hughes peut très bien vouloir cacher son jeu, ou simplement éviter de gonfler les attentes.

Car s’il veut s’activer, il en possède les moyens. Il détient deux choix de 1er tour cette année, deux en 2025, et deux choix de 2e tour cette année-là. Doit-on rappeler qu’il a repêché 20 joueurs lors des deux derniers encans ? Montréal jouit aussi de flexibilité sous le plafond salarial, soit quelque 7,3 millions de dollars, selon CapFriendly, et ce, avant même d’avoir placé Carey Price (10,5 millions) sur la liste des blessés à long terme.

Mais à maintes reprises dans sa conférence, Hughes a évoqué une croissance organique, à l’interne. D’abord, il a dit souhaiter que ses joueurs « prennent les choses en main ».

C’est leur équipe. Comment vont-ils progresser ? Ce n’est pas juste : j’ai besoin de m’entraîner. C’est : qu’est-ce que je peux faire pour faire progresser l’équipe ? Kent Hughes, directeur général du Canadien

Plus tard, Hughes s’est questionné à voix haute. « On sait qu’on a besoin d’ajouter du talent offensif. Je crois qu’on doit améliorer le côté physique de notre équipe. À quel point c’est en ajoutant des joueurs, ou en en demandant plus des joueurs qu’on a ? »

Sauf que cette progression n’arrive pas par magie. Tous les parcours sont uniques. S’ils pointaient tous vers le haut, Joé Juneau serait au Temple de la renommée après une année de repêchage de 102 points, et le trophée Vézina serait rebaptisé trophée Andrew-Raycroft.

« La progression n’est pas linéaire. Prends Slaf [Juraj Slafkovksy]. Il a eu un gros jump, mais je m’attends à ce qu’il fasse un pas de côté avant d’atteindre son sommet. »

Beaucoup d’indices qui pointent donc vers un été tranquille. Reste à voir si Hughes et Gorton nous surprendront.