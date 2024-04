« Je vais être ici jusqu’à ce qu’on ne veuille plus de moi. » Ainsi s’exprimait Martin St-Louis, mardi, après le 82e et dernier match de la saison du Canadien. Il semble que ses patrons veuillent encore de lui pour un petit bout de temps.

Kent Hughes, directeur général de l’équipe, a amorcé son bilan de fin de saison en annonçant que l’équipe exerçait une option de deux ans sur le contrat de St-Louis.

Cette option s’ajoute à l’année qui restait à son contrat. L’entraîneur-chef du Tricolore détient donc une entente valide jusqu’au terme de la saison 2026-2027.

« Chaque jour, il améliore un nouvel aspect. On dirait qu’on ne sait pas encore qui il est, car il en a plus à montrer, a jugé le vice-président aux opérations hockey du Canadien, Jeff Gorton, lors de ce même bilan, à Brossard.

« J’aime comment il parle aux médias, il traite tout le monde si bien, avec respect, il se comporte très bien devant l’équipe, et en plus, il y a le volet hockey. Il est fier de toujours s’améliorer et on le voit. Kent et moi en parlons, il est très impressionnant et il est la bonne personne pour ce qu’on fait. Il est à l’avant pour notre franchise et on en est fiers. »

Embauché en février 2022 pour agir comme contremaître de la reconstruction, St-Louis vient de terminer sa deuxième saison complète à la barre de l’équipe. Le Tricolore montre un dossier global de 75-100-26 depuis son arrivée, pour une fiche de ,438, la 28e dans la LNH. Cette saison, Montréal a engrangé 76 points, soit 8 de plus que l’an dernier, mais il l’a fait en signant seulement 30 victoires, soit une de moins que l’an passé. L’équipe a perdu 16 matchs au bris d’égalité, dont les 4 derniers de la saison.

St-Louis a mené l’équipe avec un groupe d’entraîneurs peu expérimentés derrière les bancs de la LNH. Ses adjoints Alexandre Burrows, Stéphane Robidas et Trevor Letowski en sont tous, comme lui, à une première expérience comme entraîneurs derrière le banc dans la grande ligue.

Cela dit, malgré des unités spéciales qui plafonnent, Hughes n’a pas bronché lorsqu’il s’est fait demander si l’ajout d’un adjoint d’expérience faisait partie de sa liste de tâches cet été.

« Maintenant qu’on a réglé Martin, on va discuter avec les adjoints pour des prolongations, a expliqué le DG. On va les rencontrer [jeudi], on va parler de la saison, on va parler avec Martin. Nos coachs ont beaucoup d’expérience comme joueurs et ils sont brillants individuellement. On va regarder si on croit qu’on a besoin d’ajouter de l’expérience, que ce soit dans l’équipe de gestion ou de coaching, mais je ne peux pas dire qu’aujourd’hui, on croit avoir besoin d’ajouter un coach d’expérience. »

Depuis l’arrivée de St-Louis, le Tricolore vient au 31e rang de la LNH en avantage numérique (16,2 %) et en désavantage (75,3 %). Cette saison, l’équipe s’est classée 27e en supériorité numérique (17,5 %), et a accordé 12 buts à l’adversaire dans ces circonstances, le pire rendement du circuit, à égalité avec Pittsburgh. En infériorité numérique, Montréal a montré une timide progression, se classant 24e (76,5 %).

St-Louis a cependant chapeauté le développement de plusieurs membres du jeune noyau. Ainsi, sous sa gouverne, Nick Suzuki est devenu cette saison le premier joueur du Tricolore à atteindre la marque des 75 points depuis les 84 d’Alex Kovalev en 2007-2008. Juraj Slafkovsky, qui vient de fêter ses 20 ans, a quant à lui inscrit 50 points ; il est seulement le deuxième joueur de la longue histoire du club à avoir atteint la cinquantaine avant l’âge de 21 ans ; l’autre était Guy Lafleur.

Et les 62 points de Mike Matheson – un moins jeune, celui-là – sont un sommet pour un défenseur du CH depuis la saison de 64 points d’Andrei Markov en 2008-2009.

Toujours au sujet des entraîneurs, Hughes n’a pas voulu s’avancer au sujet de Jean-François Houle, pilote du Rocket de Laval. Il a appelé que le club-école a encore deux matchs à disputer cette fin de semaine et tente de se classer pour les séries. « Pour le moment, on leur permet de mettre l’accent pour participer aux séries, et ensuite, on va parler à JF et à ses coachs », a répondu Hughes.

Et Gorton ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jeff Gorton

Si l’avenir de St-Louis à Montréal n’a jamais vraiment laissé de doute, on ne peut pas en dire autant de Jeff Gorton.

Le VP semblait très détendu pour ce point de presse, multipliant les blagues comme il le fait toujours. À la première question adressée à lui, après près de 10 minutes, il a retiré son oreillette dans laquelle il reçoit une traduction instantanée, et a paru amusé. « Vous me demandez toujours ce que je fais. Vous le voyez. Kent parle sans arrêt et moi, j’écoute ! »

Son nom a encore été évoqué ces dernières semaines, notamment par l’informateur de TSN Darren Dreger, au sujet des changements à venir chez les Blue Jackets de Columbus, qui sont à la recherche d’un DG. Sans dire que les Jackets s’intéressaient à Gorton, il a nommé le VP du CH comme un exemple de candidat qui pourrait inciter Columbus à revoir sa structure.

Bref, il y a du bruit autour de Gorton, mais le VP a vite tenté d’évacuer les rumeurs.

« Ce sont juste des potins, a assuré Gorton. Je suis ici, je suis heureux, j’adore Montréal et l’organisation. Geoff Molson est incroyable avec nous. Gagner une Coupe à Montréal, c’est la seule chose à laquelle je pense. »