Les joueurs des Capitals de Washington passent par toute la gamme des émotions de se retrouver dans la course aux séries sans savoir ce qui se passe ailleurs.

Stephen Whyno Associated Press

« C’est un très gros match pour nous et pour eux, a mentionné le défenseur recrue Vincent Iorio, dimanche, à l’aube d’un affrontement contre les Bruins de Boston, lundi soir. Je ne sais pas vraiment ce qu’ils visent, mais nous savons de notre côté ce que nous tentons d’accomplir. »

Sept des huit matchs prévus au programme lundi ont un certain impact sur le portrait des séries, qu’il s’agisse de savoir quelle équipe s’assurera des dernières places disponibles ou du classement en tant que tel.

Association Est

La tension est vraiment forte dans l’Association Est, alors que les Islanders de New York peuvent confirmer leur place en séries en s’imposant face aux Devils du New Jersey. Pendant ce temps, les Capitals, les Penguins de Pittsburgh, qui affronteront les Predators de Nashville, et les Red Wings de Detroit, qui accueilleront le Canadien de Montréal, tentent de rester dans le peloton.

PHOTO CHARLES LECLAIRE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Sidney Crosby et ses coéquipiers peuvent encore espérer se qualifier pour les séries.

« Nous avons géré cette situation comme nous l’avons fait au cours des deux derniers mois, soit en restant dans le moment présent et en nous concentrant sur l’adversaire du jour, a déclaré l’entraîneur-chef des Capitals, Spencer Carbery. Nous nous assurons que tout le monde comprend les circonstances, mais nous n’exagérons aucune situation ni aucun match. »

Si les Capitals, les Penguins et les Red Wings perdent tous en temps réglementaire, les Penguins et les Red Wings seraient éliminés. Ça pourrait mettre la table pour un match déterminant entre les Capitals et les Flyers de Philadelphie, mardi soir. Les choses pourraient également se jouer entre les Penguins et les Islanders, mercredi soir.

Les Bruins pourraient s’assurer du titre de la section Atlantique et d’un duel en première ronde face au Lightning de Tampa Bay s’ils battent les Capitals. Ils assureraient aussi une confrontation entre les Panthers de la Floride et les Maple Leafs de Toronto au premier tour.

Les Rangers de New York, qui sont à domicile contre les Sénateurs d’Ottawa, peuvent s’assurer du trophée des Présidents et de l’avantage de la glace pour la totalité des séries s’ils l’emportent.

Association Ouest

Les huit places dans l’Association Ouest sont verrouillées, mais le seul affrontement de premier tour confirmé est celui entre les Jets de Winnipeg et l’Avalanche du Colorado, dans la section Centrale. Les Stars de Dallas ont déjà gagné le titre de la section, mais ils attendent l’identité de leur adversaire.

Ça pourrait dépendre de ce que font les Kings de Los Angeles à domicile contre le Wild du Minnesota. Les Kings et les Golden Knights de Vegas, les champions en titre de la Coupe Stanley, peuvent terminer au troisième rang de la section Pacifique ou parmi les équipes repêchées.

Les Oilers d’Edmonton seront les hôtes des Sharks de San Jose et ils peuvent encore mettre la main sur le titre de la section Pacifique. Ils doivent remporter tous leurs matchs et obtenir un peu d’aide. Sinon, ils pourraient se mesurer aux Kings pour une troisième année consécutive.