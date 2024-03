Jeff Gorton n’a surpris personne cette semaine en affirmant sa volonté de suivre le modèle qui a fait son succès chez les Rangers de New York.

« Kent (Hughes), Martin (St-Louis) et moi discutons souvent du moment opportun de passer à la prochaine étape, peut-être un joueur autonome, peut-être un échange », a déclaré le VP aux opérations hockey du Canadien lors du balado The Sick Podcast : The Eye Test animé par Jimmy Murphy et Pierre McGuire.

Gorton est-il réaliste cependant en voulant répéter sa façon de procéder dans un marché bien différent de celui de Montréal ?

Les deux premières étapes se ressemblent à bien des égards. Gorton a procédé à une vague de rajeunissement importante à compter de 2017 chez les Rangers en larguant de nombreux vétérans pour amasser des choix au repêchage et des espoirs.

Les Rangers ont repêché quatre fois dans le top 10 entre 2017 et 2020, et bénéficié de huit choix de premier tour lors de ces quatre cuvées.

Gorton a aussi su dénicher deux centres offensifs grâce à de judicieuses transactions. Mika Zibanejad, 91 points l’an dernier, 81 points la saison précédente, a été obtenu des Sénateurs d’Ottawa en juillet 2016, à seulement 23 ans, pour Derick Brassard. Ryan Strome, acquis pour Ryan Spooner, a obtenu quelques saisons d’une cinquantaine de points au centre du deuxième trio avant de joindre les Ducks d’Anaheim et d’être remplacé par le joueur autonome Vincent Trocheck.

La troisième étape risque d’être difficile à imiter. Les Rangers ont mis la main sur le joueur autonome sans compensation le plus convoité sur le marché, Artemi Panarin, en juillet 2019. Mettre la main sur un ailier de 27 ans capable d’amasser 90 points ou plus par année est inespéré. Mais à moins d’être établi dans un marché comme New York, Vegas ou la Floride, vos chances de succès sont faibles.

Le même principe s’applique au défenseur Adam Fox. Repêché par les Flames de Calgary au troisième tour en 2016, Fox leur a signifié son intention de profiter de son autonomie à la fin de son parcours universitaire. Les Flames l’ont échangé en Caroline dans la transaction leur permettant d’acquérir Elias Lindholm et Noah Hanifin pour Dougie Hamilton.

Fox n’a pas fait de faveur aux Hurricanes non plus. Il voulait jouer à New York pour les Rangers et nulle part ailleurs. Les Blue Shirts et Gorton ont hérité d’un éventuel gagnant du trophée Norris remis au défenseur par excellence pour deux choix de deuxième tour en avril 2019. Sans Fox et Panarin, les Rangers ne constitueraient pas une équipe dominante aujourd’hui.

Le Canadien peut néanmoins se démarquer des Rangers au chapitre des choix au repêchage. La banque d’espoirs de New York était vide au moment de reconstruire. Celle du CH comptait déjà Nick Suzuki, Cole Caufield, Kaiden Guhle, Alexander Romanov, Joshua Roy, Arber Xhekaj, Logan Mailloux, Jordan Harris et quelques autres à l’arrivée de Gorton et Kent Hughes fin 2021, début 2022.

Romanov a permis d’obtenir Kirby Dach. Celui-ci pourrait devenir le Mika Zibanejad du Canadien, espère-t-on à Montréal. À 19 ans seulement, Juraj Slafkovsky est déjà implanté au sein du premier trio et en route vers une saison de 45 points. Montréal repêchera pour une troisième fois consécutive dans le top 10, après Slafkovsky, premier en 2022, et David Reinbacher, cinquième en 2023. Le premier choix de 2024 se situera entre le 4e et le 8e rang, peut-être mieux encore si Montréal remporte la loterie.

Les Rangers ne peuvent en dire autant. Deux de leurs premiers choix du top 10, Lias Andersson, septième en 2017, et Vitali Kravtsov, neuvième en 2018, ne sont déjà plus dans l’organisation. Le premier a donné un choix de deuxième tour à New York et joue pour le Rocket de Laval aujourd’hui. Le second a presque été donné aux Canucks. Il poursuit sa carrière sur sa terre natale en Russie.

Deuxième choix au total en 2019, l’ailier Kaapo Kakko a amassé 14 maigres points en 49 matchs cette saison, après une année plus prometteuse de 40 points l’an dernier. Son nom circule dans les rumeurs d’échange.

Le premier choix au total de 2020, Alexis Lafrenière, 22 ans, connaît sa meilleure saison en quatre ans de carrière avec 45 points, dont 20 buts, en 70 matchs, un rythme de 52 points. On est toutefois justifié d’en demander davantage à un premier choix au total. Échangeriez-vous aujourd’hui Slafkovsky pour Lafrenière ?

De ces huit choix de premier tour, il y a K’Andre Miller, 22e choix au total en 2018, un défenseur de 24 ans au profil semblable à celui de Guhle. Braden Schneider, 22 ans, repêché au 19e rang l’année de Lafrenière, appartient à l’unité défensive des Rangers depuis deux ans, dans un rôle plus défensif, à raison d’une quinzaine de minutes par rencontre.

Vingt-huitième choix au total en 2018, le défenseur Nils Lundqvist a été échangé aux Stars de Dallas pour un choix de fin de premier tour en 2023. Ce choix a été utilisé pour obtenir le joueur de location Vladimir Tarasenko l’an dernier. Lundqvist joue au sein d’une troisième paire au sein d’une solide défense à Dallas. Enfin, Filip Chytil, 21e choix en 2017, était établi au sein du troisième trio à New York, avant de se blesser en début de saison. Il ne reviendra pas au jeu avant l’an prochain.

Ce piètre rendement au repêchage a été effectué sous la gouverne de Gorton et de son bras droit Nick Bobrov, rapatrié à Montréal avec lui. Ils se sont retrouvés dans un entourage différent, avec Hughes, Martin Lapointe et les recruteurs du CH, et de nouveaux spécialistes analytiques.

Déjà, le choix de Slafkovsky est payant. On verra pour Filip Mesar, Owen Beck, Lane Hutson, Adam Engstrom, David Reinbacher, Jacob Fowler et les choix de 2024. Mais le Canadien n’a pas le droit à l’erreur au repêchage, contrairement aux Rangers…

Le bonheur de Reinbacher, le malheur de Norlinder…

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE David Reinbacher

Le premier choix du Canadien en 2023, cinquième au total, le défenseur droitier David Reinbacher, fera donc ses débuts avec le Rocket vendredi soir. Mattias Norlinder, qui avait impressionné au camp d’entraînement du Canadien, mais beaucoup moins en saison régulière dans la Ligue américaine, lui cède sa place dans la formation. Quelle chute ! Reinbacher jouera avec le vétéran Tobie Bisson, Logan Mailloux avec William Trudeau au sein de la première paire et Justin Barron sera jumelé à Olivier Galipeau. Le match ne sera pas télédiffusé, mais radiodiffusé sur les ondes de BPM Sports ou disponible par forfait à la carte sur theahl.com.