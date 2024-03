Simon-Olivier Lorange pose une question pertinente dans son analyse de l’étonnante victoire du Canadien à Nashville : faut-il garder Joshua Roy à Montréal pour le bien de son développement ou le renvoyer à Laval pour aider le club-école à atteindre les séries et ainsi faire profiter tout ce jeune groupe de l’expérience éliminatoire ?

Roy a marqué le but égalisateur mardi, un cinquième point à ses huit dernières rencontres. Le jeune homme a une chimie intéressante avec Alex Newhook et Joel Armia au sein du deuxième trio, souligne notre collègue Simon-Olivier.

Renvoyer Roy à Laval dans un avenir rapproché ne sabotera évidemment pas la carrière du garçon, mais aurait-on tendance à surestimer l’importance du développement de l’élite d’une organisation par la voie des séries éliminatoires dans la Ligue américaine ?

Carey Price a mené les Bulldogs d’Hamilton à la conquête de la Coupe Calder en 2007. Cette expérience lui a sans doute été profitable, mais il lui a fallu trois autres saisons, remplies de hauts et de bas, avant de lancer sa carrière. Ce cinquième choix au total en 2005 aurait-il échoué sa carrière sans cette participation aux séries ? Poser la question, c’est y répondre.

Quels autres jeunes au sein des Bulldogs se sont servis de ce parcours comme rampe de lancement ? Maxim Lapierre, Kyle Chipchura, Ryan O’Byrne et Mikhail Grabovski. Seul Lapierre a joué plus d’une année complète avec le CH.

Les Bulldogs ont atteint à nouveau la finale en 2010. L’exploit a permis à David Desharnais de se signaler et éventuellement occuper, contre toute attente, le poste de centre numéro un à Montréal. P. K. Subban a disputé seulement sept des dix-neuf matchs de séries ce printemps-là. Ryan White est le seul autre jeune joueur de cette formation menée par les Trotter, Palushaj, Saint-Denis et Desjardins à avoir percé.

Prenons la formation actuelle du Canadien. Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky n’ont jamais joué dans la Ligue américaine. Cole Caufield a disputé seulement huit matchs à Laval, en saison régulière.

Kaiden Guhle n’a jamais joué dans la Ligue américaine. Alex Newhook a disputé seulement 18 matchs de saison régulière avec le club-école de l’Avalanche. Arber Xhekaj y a été renvoyé récemment pour 17 matchs, mais n’y retournera plus s’il continue à jouer comme il le fait en ce moment.

Mike Matheson a disputé seulement trois matchs de séries éliminatoires en carrière dans la Ligue américaine au sein du club-école des Panthers de la Floride. Jake Evans a joué deux ans dans la Ligue américaine, mais jamais en séries. Brendan Gallagher a joué 37 matchs en carrière dans la Ligue américaine, mais a été rappelé à Montréal avant d’avoir l’occasion de jouer en séries pour Hamilton. Samuel Montembeault n’a jamais joué un seul match éliminatoire avec le club-école des Panthers, toujours écartés des séries.

Seulement six joueurs de la formation actuelle du Canadien ont disputé plus de sept matchs éliminatoires dans la Ligue américaine, mais seulement trois au sein de l’organisation du CH : Cayden Primeau, Jesse Ylönen, Rafaël Harvey-Pinard, Josh Anderson (15 avec le club-école des Blue Jackets en 2016), Jake Allen (9 avec le club-école des Blues en 2014) et David Savard (8 avec le club-école des Blue Jackets en 2013).

À Tampa, Nikita Kucherov n’a jamais participé aux séries éliminatoires de la Ligue américaine, ni Victor Hedman, Steven Stamkos, Brandon Hagel, Anthony Cirelli ou Andrei Vasilevskiy. Brayden Point a disputé seulement… deux matchs éliminatoires avec le Crunch.

Au Colorado, Nathan MacKinnon et Cale Makar ne sont pas passés par la Ligue américaine. Rantanen y a disputé une saison, mais pas de séries. Pas plus que Valeri Nichushkin, Jonathan Drouin ou Devon Toews avec leurs organisations respectives.

Logan Mailloux, Justin Barron, Sean Farrell, Xavier Simoneau, Emil Heineman, Jan Mysak William Trudeau, Riley Kidney, Jared Davidson et Jakub Dobes sont les joueurs de 22 ans ou moins à Laval en ce moment. David Reinbacher et Adam Engström pourraient se greffer au groupe dans les prochaines semaines.

Combien auront le privilège de jouer au sein du top neuf offensif ou du premier quatuor en défense ? Un, deux peut-être ? Si le CH repêche un attaquant dans le top huit cet été, il risque de court-circuiter tous ceux de Laval, d’ici deux ans. C’est sans doute plus ouvert du côté droit en défense pour Reinbacher, Mailloux et/ou Barron.

Dans un monde idéal, le Rocket se qualifie en séries et remporte la Coupe Calder, comprenons-nous bien. Un parcours éliminatoire dans la Ligue américaine peut seulement être bénéfique, évidemment, surtout pour des plus jeunes comme Reinbacher et Engström, qui auront besoin de se familiariser avec les patinoires à surface réduite.

Mais ne déchirons pas notre chemise non plus si jamais le Canadien décidait de garder Roy à Montréal, où il semble de plus en plus appartenir. Dans un cas ou dans l’autre, l’organisation ne sera pas perdante. De toute façon, les meilleurs ne finissent-ils pas toujours par percer, peu importe le chemin ?

Reinbacher et Engström se rapprochent de Laval

L’arrivée du premier choix du CH en 2023, cinquième au total, David Reinbacher, dépend du sort de Viège et Olten en séries éliminatoires de deuxième division Suisse. Ces deux clubs ont perdu leur plus récent match. Viège tire de l’arrière 3-0 contre Chaux-de-Fonds et Olten 2-1 face à Zurich. S’ils n’atteignent pas la finale, le club de Reinbacher, Kloten, n’aura pas à disputer de matchs de barrage pour une relégation et ce jeune défenseur droitier de 19 ans sera libéré.

Les prochains matchs auront lieu vendredi. Viège pourrait être éliminé ce jour-là. Si Olten perd ses deux prochaines rencontres, la saison de Reinbacher prendra fin le 10 mars. Il restera alors 15 matchs à l’horaire pour le Rocket en saison régulière.

Quant à Adam Engström, un défenseur gaucher de 20 ans repêché au troisième tour en 2022, 19 points en 48 matchs à Rögle, en première division Suédoise (SHL), son club a perdu 2-1 contre Leksands mardi et se retrouve à un point de la dernière place donnant accès aux séries, mais aussi sur un pied d’égalité avec un autre club exclu, Malmö. Il lui reste trois rencontres à disputer, dont le dernier mardi le 12 mars.