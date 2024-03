Devils du New Jersey Lindy Ruff a été congédié à cause des ennuis de l’équipe, insiste le DG

(Newark) Le directeur général des Devils du New Jersey, Tom Fitzgerald, a sévèrement critiqué son équipe et son propre travail en expliquant la décision de congédier l’entraîneur-chef Lindy Ruff moins d’un an après que le vétéran eut aidé l’équipe à connaître sa meilleure saison régulière.