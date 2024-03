(Newark) Le directeur général des Devils du New Jersey, Tom Fitzgerald, a sévèrement critiqué son équipe et son propre travail en expliquant la décision de congédier l’entraîneur-chef Lindy Ruff moins d’un an après que le vétéran eut aidé l’équipe à connaître sa meilleure saison régulière.

Tom Canavan Associated Press

Au lendemain du congédiement de Ruff, Fitzgerald a affirmé qu’il a attendu aussi longtemps que possible que l’équipe retrouve ses repères. Il a finalement montré la porte à son ami après que sa jeune troupe eut encaissé un cinquième revers en sept sorties, glissant encore plus loin d’une place en séries.

« Nous partageons tous cette responsabilité, a dit Fitzgerald. Je viens de parler à l’équipe et une bonne personne a perdu son emploi parce qu’elle ne joue pas à la hauteur. Je l’ai dit, ça commence avec moi. C’est moi qui a assemblé ce groupe. J’essaie de bâtir autour de nos piliers.

« Ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas un plan d’espérer que les choses vont changer, a-t-il ajouté. Tout le monde doit se regarder dans le miroir. Tout le monde. L’effort n’était pas suffisant. Nous devons faire mieux. »

Travis Green a maintenant la tâche de sauver la saison des Devils avec 21 matchs à disputer. Green se préparait à diriger un premier match, mardi soir face aux Panthers de la Floride.

Fitzgerald a affirmé qu’il croyait qu’il restait suffisamment de temps pour que les Devils renversent la vapeur et participent aux séries pour une deuxième saison consécutive.

Green a indiqué qu’il n’allait pas tout changer, mais que certains joueurs pourraient être laissés de côté s’ils ne jouent pas avec assez d’énergie ou ne livrent pas la marchandise.

Les Devils ont compilé une fiche de 30-27-4 sous les ordres de Ruff. Ils n’ont jamais gagné plus de trois matchs d’affilée et n’ont pas réussi de jeu blanc. Des blessures aux défenseurs Dougie Hamilton et Jonas Siegenthaler et à l’attaquant étoile Jack Hughes ont aussi miné leurs efforts. Le joueur de soutien Michael McLeod a quitté l’équipe en raison des allégations d’agression sexuelle contre lui dans l’affaire qui se serait produite à London en 2018 après une fête de Hockey Canada.

Les gardiens Vitek Vanecek, Nico Daws et Akira Schmid ont tous connu des campagnes en montagnes russes jusqu’ici.

Fitzgerald, qui avait consenti une prolongation de contrat à Ruff le mois dernier, a reconnu qu’il espérait obtenir un gardien no 1 d’ici la fin de la période des échanges, vendredi après-midi. Il a toutefois ajouté qu’il ne souhaitait pas le faire au détriment des succès à long terme de l’équipe.

« Je crois que nous sommes une bonne équipe offensive, qui parvient à générer des chances, a dit Fitzgerald. Nous générons moins de chances en entrée de zone à cause de la manière que les équipes jouent contre nous. Mais pour gagner des matchs et des championnats, vous devez aussi bien jouer dans votre zone. »

Les attaquants ont tendance à ne pas bien se replier, à mal gérer la rondelle et à perdre leur joueur en couverture.

« Ça prend un plus haut niveau d’engagement. Ce n’est pas quelque chose qui demande du talent, a insisté Fitzgerald. C’est un choix que vous faites quand vous êtes sur la glace. Je dois voir de meilleurs choix de la part de l’équipe et des individus. »