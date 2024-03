La relance spectaculaire des Oilers d’Edmonton après le congédiement de leur entraîneur-chef Jay Woodcroft en novembre a-t-elle eu un effet d’entraînement ? Probablement.

Lindy Ruff est devenu lundi le sixième entraîneur congédié en 2023-2024, après Dean Evason au Minnesota, Craig Berube à St. Louis, D.J. Smith à Ottawa, Lane Lambert chez les Islanders de New York et Todd McLellan à Los Angeles. Il y avait eu une seule victime la saison précédente, Bruce Boudreau à Vancouver.

En cette ère de plafond salarial, et avec la complexité d’effectuer des échanges, remplacer son coach devient l’un des seuls moyens pour un directeur général de donner un coup de barre nécessaire pour replacer son club.

Or, à part les Oilers, les changements ailleurs n’ont pas permis de faire un bond suffisant au classement pour s’immiscer en séries éliminatoires. Plusieurs clubs ont même perdu du terrain.

On verra s’il restera assez de temps pour Travis Green avec les Devils, puisque ceux-ci se trouvent à six points de la dernière place donnant accès aux éliminatoires, avec deux matchs de plus à disputer.

Jay Woodcroft, Edmonton

Date du congédiement : 12 novembre 2023

Fiche lors du congédiement : 3-9-1 (huit points d’une place en séries)

Remplaçant : Kris Knoblauch

Fiche depuis : 34-11-1 (neuf points d’avance sur le dernier club exclu, deux matchs en main)

Malgré une saison de 109 points et une victoire au premier tour l’année précédente, Woodcroft a choisi de modifier le système de jeu défensif de l’équipe. Erreur fatale. Le faible rendement des gardiens n’a pas aidé. Jack Campbell a été rétrogradé dans la Ligue américaine cinq jours avant le départ de Woodcroft malgré son salaire annuel de cinq millions et Stuart Skinner s’est replacé après l’arrivée de Knoblauch. McDavid avait dix points en onze matchs lors du licenciement de Woodcroft, il en a amassé 87 en 46 rencontres depuis l’arrivée de son ancien coach des rangs juniors…

Dean Evason, Minnesota

Date du congédiement : 27 novembre 2023

Fiche lors du congédiement : 5-10-4 (huit points d’une place en séries)

Remplaçant : John Hynes

Fiche depuis : 24-17-2 (huit points d’une place en séries)

Même si le Wild fait du surplace au classement, le club s’est amélioré depuis l’arrivée de John Hynes. La barre n’était pas très haute avec le départ catastrophique de l’équipe, pourtant très efficace lors des trois saisons précédentes sous Evason. L’un des plus grands bénéficiaires du changement de garde a sans doute été le jeune attaquant de puissance Matt Boldy, huit points en douze matchs sous Evason, 41 points en 43 matchs depuis. Kirill Kaprizov a aussi commencé à marquer avec plus de régularité. Hynes a aussi amélioré le jeu défensif du club et le rendement en infériorité numérique.

Craig Berube, St. Louis

Date du congédiement : 14 décembre 2023

Fiche lors du congédiement : 13-14-1 (dernière place donnant accès aux séries)

Remplaçant : Drew Bannister

Fiche depuis : 19-12-2 (cinq points d’une place en séries)

Comme chez le Wild, les Blues ont progressé sous Bannister, mais ils ont perdu du terrain au classement. Ces deux équipes sont victimes entre autres du rendement extraordinaire en deuxième moitié de saison des Predators de Nashville, invaincus à leurs huit dernières rencontres. Le changement le plus spectaculaire se situe sur le plan du rendement en supériorité numérique, depuis l’arrivée de l’ancienne gloire Brad Richards à titre de consultant. St. Louis est passé d’un taux d’efficacité de 8,4 % sous Berube à 26,5 % avec Bannister. Malgré le redressement de l’équipe, le DG Doug Armstrong sera vraisemblablement vendeur à la date limite des échanges.

D. J. Smith, Ottawa

Date du congédiement : 18 décembre 2023

Fiche lors du congédiement : 11-15-0 (douze points d’une place en séries, trois matchs en main)

Remplaçant : Jacques Martin

Fiche depuis : 14-16-3 (vingt points d’une place en séries, deux matchs en main)

PHOTO CHRIS SEWARD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS D. J. Smith

Les Sénateurs ont mis du temps à prendre leur envol sous Jacques Martin, mais ils avaient une fiche de 11-4-3 entre le 13 janvier et le 24 février avant de subir quatre échecs consécutifs récemment. Le navire coulait de partout et le nouveau directeur général Steve Staios devra façonner le club à sa manière d’ici l’an prochain, et certaines pièces importantes pourraient partir. Et, il faut se le dire, ce club ne gagnera pas tant que les gardiens ne seront pas meilleurs…

Lane Lambert, NY Islanders

Date du congédiement : 20 janvier 2024

Fiche lors du congédiement : 19-15-11 (deux points d’une place en séries)

Remplaçant : Patrick Roy

Fiche depuis : 7-5-3 (six points d’une place en séries)

L’arrivée de Patrick Roy n’a pas eu l’effet de tonnerre espéré chez les Islanders. Si l’équipe ne gagne pas plus souvent, elle s’améliore défensivement en revanche. Le gardien numéro un Ilya Sorokin recevait en moyenne 34 tirs par match avant le congédiement de Lambert. Le nombre de tirs est passé à 27 sous Roy. Les Islanders sont dixièmes dans la LNH au chapitre des buts accordés à cinq contre cinq par tranche de 60 minutes depuis l’embauche de l’entraîneur québécois. Les Islanders ont remporté leurs trois derniers matchs et se rapprochent à six points du Lightning, et aussi des Flyers, troisième dans la section métropolitaine, avec trois matchs en main. Restera-t-il assez de temps pour mener les Islanders à la terre promise ?

Todd McLellan, Los Angeles

Date du congédiement : 2 février 2024

Fiche lors du congédiement : 23-15-10 (en séries, deux points d’avance, deux matchs en main)

Remplaçant : Jim Hiller

Fiche depuis : 8-4-0 (en séries, cinq points d’avance, un match en main)

Les Kings avaient une fiche de 3-5-2 lors des dix derniers matchs de McLellan. Hiller a donc stoppé la léthargie. Il n’a jamais hésité à modifier ses trios.

Los Angeles a un rendement supérieur à 30 % en supériorité numérique sous Hiller. Pierre-Luc Dubois est l’un des principaux bénéficiaires du changement d’entraîneur. Il a obtenu 7 points en 12 matchs (0,58 point par match), contre 20 à ses 48 premières rencontres (0,34 point par match).

La citation du jour