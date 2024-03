(Edmonton) Les Oilers d’Edmonton ont étoffé leur attaque en faisant l’acquisition des joueurs de centre Adam Henrique et Sam Carrick des Ducks d’Anaheim, mercredi.

La Presse Canadienne

Dans cette transaction qui implique également le Lightning de Tampa Bay, les Ducks ont acquis un choix de première ronde au repêchage de 2024 des Oilers ainsi qu’un choix conditionnel de cinquième tour du Lightning en 2025.

Les Ducks vont également payer 50 % du salaire des deux joueurs qui se sont joints aux Oilers. La formation albertaine a échangé un choix conditionnel de quatrième tour au Lightning en retour du gardien de but Ty Taylor et de 25 % du salaire restant d’Henrique. Les Oilers ont aussi acquis un choix de septième ronde des Ducks au repêchage de 2024.

Henrique empoche 5,825 millionsUS cette saison, tandis que Carrick commande un salaire de 850 000 $.

Les deux attaquants pourraient devenir joueurs autonomes sans compensation à la fin de la présente campagne.

Henrique, qui est âgé de 34 ans, a marqué 18 buts et amassé 24 mentions d’aide en 60 rencontres cette saison. Il totalise 257 buts et 264 mentions d’aide en 890 matchs en carrière dans la LNH avec les Devils du New Jersey et les Ducks d’Anaheim.

Carrick, qui est âgé de 32 ans, a inscrit huit buts et récolté trois mentions d’assistance en 61 parties cette saison. Il a obtenu 26 buts et 22 passes en 224 matchs en carrière dans le circuit Bettman avec les Maple Leafs de Toronto et les Ducks.

Les Oilers ont effectué ces transactions au lendemain de leur décision de placer le nom de l’attaquant Sam Gagner au ballottage.

Les Oilers ont signé cinq victoires d’affilée et occupaient le deuxième rang de la section Pacifique en vertu de leur fiche de 38-20-2 avant les rencontres de mercredi soir.

Les Ducks pointent à l’avant-dernier rang de la section Pacifique à 22-36-3.