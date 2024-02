(London) Cinq anciens membres de l’équipe canadienne de hockey junior accusés d’agression sexuelle lors d’un incident survenu en 2018 à London, en Ontario, ont choisi d’être jugés par un jury.

La Presse Canadienne

Dillon Dube, Carter Hart, Michael McLeod, Cal Foote et Alex Formenton ont été accusés d’agression sexuelle le mois dernier. McLeod fait également face à une accusation supplémentaire d’agression sexuelle pour « participation à l’infraction ».

Dans une déclaration commune, leurs avocats ont déclaré que les cinq joueurs ont choisi un procès devant jury plus tôt cette semaine et sont « confiants que les jurés issus de la communauté trancheront cette affaire de manière juste et impartiale après avoir entendu toutes les preuves et tous les témoignages ».

Les accusations portées dans cette affaire concernent un incident présumé survenu dans un hôtel de London en juin 2018, après que les membres de l’équipe mondiale junior aient célébré une médaille d’or.

L’enquête a été initialement conclue sans inculpation en 2019, mais elle a été rouverte en 2022.

Le chef de la police de London, qui a pris ses fonctions l’année dernière, a présenté ses excuses à la plaignante plus tôt ce mois-ci pour le retard dans le dépôt des accusations dans cette affaire, mais n’a pas voulu expliquer la cause de ce retard, citant le procès.

PHOTO PETER POWER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le chef du service de police de London, Thai Truong

Hockey Canada et la Ligue nationale de hockey, où évoluent désormais quatre des cinq accusés, ont chacun lancé leur propre enquête, dont les résultats n’ont pas été rendus publics.

Dube joue pour les Flames de Calgary et Hart pour les Flyers de Philadelphie, tandis que McLeod et Foote portent les couleurs des Devils du New Jersey. Formenton a déjà joué pour les Sénateurs d’Ottawa avant de se joindre à une équipe en Suisse. Les cinq joueurs ont été autorisés à partir en congé pour une durée indéterminée.

Les avocats des joueurs ont déclaré que leurs clients se défendraient contre les allégations contenues dans cette affaire.

Les procès devant jury sont ouverts aux personnes accusées des crimes les plus graves, appelés actes criminels, comme le meurtre.

Ils peuvent également constituer une option pour les personnes accusées d’infractions dites hybrides, comme l’agression sexuelle.

L’affaire doit être renvoyée devant le tribunal le 30 avril.