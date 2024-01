PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Kent Hughes ne détesterait pas mettre la main sur un autre Kirby Dach ou Alex Newhook, dans un avenir rapproché, pour améliorer l’attaque du Canadien. Il ne s’en est pas caché lundi lors de son bilan de mi-saison.

Avant d’établir une liste de cibles potentielles, analysons d’abord le profil de Dach et Newhook. Ils ont quelques points en commun, comme le fait d’avoir constitué des choix de premier tour en 2019 et d’être âgés tous deux de 22 ans. Les comparaisons s’arrêtent là.

Dach est un grand joueur de centre droitier de 6 pieds 4 pouces repêché troisième au total derrière Jack Hughes et Kaapo Kakko. Newhook, repêché au 16e rang, après Cole Caufield, est un attaquant de 5 pieds 11 pouces très dynamique, probablement plus à sa place à l’aile.

Alex Newhook

Newhook jouait au sein d’une puissance au Colorado. Après le départ de Nazem Kadri, on l’a placé à 21 ans seulement dans une situation délicate : au centre du deuxième trio au sein d’un club qui aspirait à une seconde Coupe Stanley consécutive.

Il n’a pas été vilain, avec 30 points, dont 14 buts, une seconde saison de 30 points ou plus, mais pas assez pour convaincre l’Avalanche qu’il constituait le deuxième centre d’avenir derrière Nathan MacKinnon. On a préféré renflouer sa banque de choix au repêchage, après avoir dilapidé ses choix dans les cinq premiers tours en 2022 et de deuxième, troisième et quatrième tours en 2023. On a donc accepté les 31e et 37e choix au total pour ses services en juin 2023.

Contrairement à Newhook, Dach jouait pour un club en reconstruction à Chicago. Une sérieuse blessure au poignet l’a privé d’une saison presque en entier à sa deuxième année chez les pros. Il a obtenu 26 points en 70 matchs à sa troisième saison, à 20/21 ans, 30 points au pro rata d’une saison complète, mais malgré son jeune âge, le directeur général Kyle Davidson a voulu faire table rase et accumuler les hauts choix au repêchage en échangeant Dach et Alex DeBrincat, âgé de 24 ans.

Davidson exigeait d’abord un choix dans le top dix pour Dach. Kent Hughes n’en avait pas. Avec l’émergence de Kaiden Guhle, l’arrivée de Jordan Harris, d’Arber Xhekaj, il s’est permis de sacrifier un jeune défenseur établi – mais au plafond également établi –, Alexander Romanov, pour obtenir le 13e choix au total des Islanders de New York. Le DG du Canadien a ajouté un choix de troisième tour, 66e au total, pour compenser.

Kirby Dach

Dach a montré l’an dernier pendant 58 matchs qu’il avait l’étoffe d’un deuxième centre, peut-être même d’un premier. Il a amassé 14 points à ses 17 dernières rencontres – un rythme de 68 points en 82 parties –, jouait souvent plus de 20 minutes par match et montrait une surprenante efficacité défensive pour un centre de son âge. Il semblait encore plus dominant en matchs préparatoires avant de se blesser gravement au genou dès la deuxième rencontre de la saison.

Newhook n’a pas joué très longtemps au centre. Il commençait à développer une belle chimie à l’aile avec Nick Suzuki en raison de sa vitesse et de sa compréhension du jeu. Il a commencé l’année plus timidement, mais avait obtenu six points, dont quatre buts, en sept matchs au moment de tomber au combat fin novembre.

Avec un retour en santé de Dach et Newhook, on l’espère, et la progression étonnante du premier trio constitué de Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky et Cole Caufield, le CH serait à une pièce manquante de compter sur deux trios offensifs de qualité.

Comme on vient de l’établir, non seulement le profil de Dach et Newhook diffère, mais l’offre pour les obtenir également.

Le Canadien détient un seul choix de premier tour en 2024, le sien, pour l’heure situé au neuvième rang, mais pourrait en obtenir un second, en fin de premier tour, s’il parvient à échanger Sean Monahan d’ici la date limite des transactions. Il possède un choix de (fin) deuxième tour, celui de l’Avalanche acquis dans l’échange d’Artturi Lehkonen, et perdu le sien, cédé aux Coyotes de l’Arizona pour obtenir Christian Dvorak (Marc Bergevin avait aussi cédé le 27e choix au total en 2022 pour Dvorak), et deux choix de troisième tour.

La banque est mieux garnie en 2025. En plus de son choix de premier tour, Montréal a obtenu un choix de premier tour des Flames (celui de Calgary ou de la Floride) pour soulager la formation albertaine du contrat de Sean Monahan. Il possède aussi deux choix de deuxième tour, le sien et celui des Penguins pour permettre à ceux-ci de larguer Jeff Petry et deux choix de troisième tour, le sien et celui des Canucks obtenu dans l’échange du gardien Casey DeSmith.

Hughes a donc la quantité de choix nécessaires pour préparer une offre semblable à celle offerte à l’Avalanche pour Alex Newhook, ou profiter de la surabondance de jeunes défenseurs à gauche, avec Kaiden Guhle, Jayden Struble, Jordan Harris, Arber Xhekaj, bientôt Lane Hutson et Adam Engström, pour conclure une transaction semblable à celle de Dach. Et pourquoi pas une combinaison des deux ?

Cinq candidats

Voici cinq cibles, sans savoir si elles sont sur le marché des échanges ou si le CH s’intéresserait à ce profil de joueur. Il s’agit de joueurs de 23 ans ou moins dont le rendement n’est pas encore à la hauteur de leurs promesses, mais dont le potentiel demeure intéressant.

Trevor Zegras

Trevor Zegras

Repêché au neuvième rang par les Ducks en 2019, Trevor Zegras vient de connaître des saisons de 61 et 65 points. Mais les renégociations de contrat ont été difficiles à l’aube de la saison et le DG Pat Verbeek s’est contenté de lui offrir un contrat pont de trois ans moyennant 5,7 millions par saison et on l’a muté du centre à l’aile en début de saison en exigeant qu’il améliore son jeu défensif. Il connaissait un départ difficile avec seulement sept points en vingt rencontres avant de se briser la cheville récemment. Il ratera au moins deux mois. L’arrivée de Cutter Gauthier dans l’organisation amène encore plus de profondeur à l’attaque avec Mason MacTavish, Leo Carlsson, Troy Terry, Ryan Strome déjà en place, et a appauvri la profondeur en défense avec le départ de Jamie Drysdale pour l’obtenir. Mais le CH est-il intéressé par ce profil de joueur et les Ducks veulent-ils s’en départir ?

Kaapo Kakko

David Savard et Kaapo Kakko

Ce deuxième choix au total en 2019 a enfin connu une saison prometteuse à New York l’an dernier en amassant 40 points, dont 18 buts, en 82 matchs, à 21 ans, mais cet ailier est retombé à plat en début de saison avec seulement trois points en 21 matchs avant de se blesser fin novembre. Il vient de revenir au jeu au sein du premier trio avec Mika Zibanejad et Chris Kreider, alors qu’il se contentait de 10 à 12 minutes par match avant sa blessure. Kakko a été repêché par le tandem Jeff Gorton et Nick Bobrov, désormais avec le Canadien. Contrairement à Kakko, Alexis Lafrenière a continué à progresser cette année, après sa saison de 39 points l’an dernier, qu’il devrait éclipser aisément cette saison. New York voudra probablement le garder.

Peyton Krebs

Peyton Krebs

Les Sabres regorgent déjà de jeunes joueurs à Buffalo et plusieurs cogneront à la porte : Jiri Kulich, Matthew Savoie, Noah Östlund, Isak Rosen, entre autres. Obtenu dans l’échange pour Jack Eichel, Peyton Krebs, repêché au 17e rang en 2019 après Caufield et Newhook, connaît une saison difficile à l’aube de ses 23 ans avec seulement sept points en 42 matchs. Il montrait les signes d’une certaine éclosion l’an dernier avec 26 points. Parfois utilisé à l’aile, il joue au centre du quatrième trio à l’heure actuelle, et rarement plus de douze minutes depuis la mi-décembre. Il a pourtant amassé 22 points en 48 matchs à sa première saison à Buffalo, à 20 ans, il y a deux saisons.

Alexander Holtz

Alexander Holtz

Le nom de ce septième choix au total en 2020 émane dans les conversations à Montréal, mais il vit une séquence heureuse ces temps-ci au New Jersey avec cinq points à ses six derniers matchs, pour 20 points en 41 matchs cet hiver, de loin un sommet en carrière. Le jeune homme joue au sein d’un troisième trio. Cet ailier droitier de 21 ans ne coûte pas cher et permet aux Devils de maintenir un bel équilibre salarial et il possède encore un potentiel à développer. Les Devils ont intérêt à le garder, à moins de vouloir obtenir du renfort à plus court terme.

Dylan Holloway

L’ancien coéquipier de Cole Caufield à l’Université du Wisconsin montrait de grandes promesses à l’aube de son arrivée dans les rangs professionnels, mais une blessure au poignet a tout fait dérailler. Cet ailier gauche de 6 pieds 1 pouce repêché au 14e rang en 2020 a seulement dix points, dont quatre buts, en 65 matchs depuis ses débuts dans la Ligue nationale et il vient d’être rétrogradé dans la Ligue américaine. Il peut jouer au centre comme à l’aile. Ce jeune homme coûterait moins cher qu’un Zegras, Kakko ou un Holtz.

Pas de rappel pour Shane Wright

On semble vraiment vouloir laisser Shane Wright se développer à son rythme dans la Ligue américaine. Pour remplacer Matthew Beniers, blessé, le Kraken de Seattle vient de rappeler un centre de 28 ans, John Hayden, dix points, dont seulement quatre buts, en 33 matchs à Coachella Valley. Hayden a signé l’été dernier un contrat à deux volets de 775 000 $ pour la Ligue nationale et de 400 000 $ dans la Ligue américaine. Il a disputé seulement sept matchs à Seattle l’an dernier.

Wright, 20 ans, quatrième choix au total en 2022, a amassé 24 points, dont 14 buts, en 32 matchs dans la Ligue américaine. Il vient de connaître un match de trois points lundi, pour quatre points à ses deux dernières rencontres, après un passage à vide de seulement cinq points en quatorze parties.

En trois matchs cette saison pour le Kraken, Wright a joué en moyenne 9 : 47. Il ne semble toujours pas en mesure de gagner la confiance de l’entraîneur Dave Haskol, soucieux de gagner le maximum de matchs pour une deuxième qualification consécutive en séries.