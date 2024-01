(New York) Le Canadien affrontera les Devils à Newark ce mercredi. La Presse aurait bien voulu assister à l’entraînement des Devils mardi, afin de prendre des nouvelles de l’ancien du CH Tyler Toffoli, de vérifier si Jesper Bratt a essayé la recette de bouillon de poulet du collègue Patrick Lagacé et de demander à Jack Hughes s’il est vrai que son nom est un hommage au pamphlet incendiaire d’Émile Zola.

Mais ce sera pour une autre fois puisque les Devils ont eu droit à un congé d’entraînement au lendemain d’une défaite de 3-0 à Boston. Voici donc le prochain adversaire du Canadien en cinq points.

1. Des absents de renom

PHOTO ED MULHOLLAND, USA TODAY SPORTS Jack Hughes

Kent Hughes peut bien regretter les blessures de Kirby Dach et de Alex Newhook, mais c’est pire chez les Devils. Le défenseur numéro 1 (Dougie Hamilton) et le meilleur attaquant (Jack Hughes) sont en effet sur la touche, tout comme Timo Meier, une déception étant donné son lourd salaire, mais un élément important des deux premiers trios. Son compatriote suisse Jonas Siegenthaler, un défenseur qui donne une vingtaine de minutes par match quand il est en santé, manque lui aussi à l’appel. Ces quatre bipèdes ont raté en tout 46 matchs jusqu’ici, un chiffre qui s’ajoute aux 11 rencontres ratées par un autre pilier helvète, Nico Hischier. Voici ce qui explique en partie pourquoi cette équipe, attendue parmi les puissances de la LNH, se retrouve à deux points d’une place en séries à la mi-saison.

2. Encore la trentaine pour Toffoli

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tyler Toffoli

S’il maintient sa cadence, Tyler Toffoli atteindra la marque des 30 buts pour une deuxième campagne de suite. L’ancien ailier du Canadien avait inscrit 34 buts et 73 points la saison dernière à Calgary. Échangé aux Devils au cours de l’été, le voici avec 16 buts à la mi-saison. Sa production de points est cependant à la baisse ; il en compte 29. N’empêche que pour 4,25 millions sous le plafond salarial, il offre un rapport qualité-prix fort honnête. En février 2022, Kent Hughes avait échangé Toffoli aux Flames contre un choix de 1er tour en 2022 (devenu Filip Mesar), un choix de 5e tour en 2023 (devenu Yevgeni Volokhin) et les attaquants Emil Heineman et Tyler Pitlick. Parlant d’anciens du Canadien, les hommes de Martin St-Louis renoueront avec le bon vieux Chris Tierney, qui a participé à 21 matchs jusqu’ici, amassant trois aides.

3. Au travail, les recrues !

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Simon Nemec (à gauche)

Seuls trois défenseurs jouent plus de 20 minutes par match cette saison parmi les recrues de la LNH. Deux des trois portent les couleurs des Devils : Simon Nemec et Luke Hughes, employés respectivement 20 min 43 s et 20 min 21 s en moyenne. Ils ont profité des blessures de Hamilton et de Siegenthaler pour prendre du galon. Nemec jouait carrément dans la Ligue américaine quand Hamilton est tombé au combat. Sans surprise, Hughes présente des statistiques offensives impressionnantes (23 points en 41 matchs), mais avec 8 points en 20 matchs, Nemec offre une contribution plus que respectable. La lutte pour le trophée Calder s’annonce comme une course à deux entre Connor Bedard (Chicago) et Brock Faber (Minnesota), mais les deux arrières des Devils engrangeront des votes s’ils continuent ainsi.

4. Une fiche trompeuse

PHOTO CHRIS O’MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Vitek Vanecek

Akira Schmid a donné espoir aux Devils lors des dernières séries. Il avait pratiquement éliminé les Rangers à lui seul au premier tour, grâce notamment à deux jeux blancs. Mais le Suisse (ça semble être une chose au New Jersey) a 23 ans, âge auquel plusieurs gardiens tentent encore de sortir de leur coquille. Il a donc amorcé la saison dans la LNH, mais après deux mois peu convaincants, il a été cédé dans la Ligue américaine. Le vétéran Vitek Vanecek monte la garde en tant que numéro 1, et sa fiche de 14-7-2 laisse croire que tout va pour le mieux. Mais son efficacité de ,882 est la pire parmi les 36 gardiens de la LNH qui ont disputé au moins 20 matchs cette saison. Selon Moneypuck, il a en outre accordé 13 buts de plus que ce qui est normalement attendu selon la qualité des tirs qu’il reçoit. Vanecek est sauvé par son attaque, qui lui offre 3,66 buts par match. Seuls trois gardiens jouissent d’un meilleur soutien offensif dans la LNH.

5. L’éternel Lindy Ruff

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS L’entraîneur-chef Lindy Ruff (derrière le banc)

Lindy Ruff continue son ascension dans le livre des records de la LNH. Le vétéran entraîneur-chef dirigera ce mercredi le 1755e match de sa carrière. À moins qu’il ne se mette à regarder les photos dans les téléphones de ses joueurs prochainement, il devrait coiffer Joel Quenneville, 4e dans l’histoire de la LNH avec 1768 matchs derrière le banc. Ruff occupe déjà le 4e rang au chapitre des victoires (856), mais les 914 triomphes de Barry Trotz au 3e rang ne viendront pas avant la fin de la prochaine saison. Quoi qu’il en soit, Ruff devrait encore être en poste à ce moment. L’homme qui aura 64 ans le mois prochain a signé en octobre une prolongation de contrat. Reste à voir si les Devils lui offriront ce qui manque à son palmarès : une Coupe Stanley.