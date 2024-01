La mi-saison approche à grands pas. Le tiers des clubs de la LNH a d’ailleurs déjà disputé 41 matchs ou plus. Après cinq équipes surprenantes jeudi, identifions cinq clubs décevants aujourd’hui.

Sénateurs d’Ottawa

Après cinq années de reconstruction, après avoir sacrifié des choix de premiers tours lors des deux repêchages précédents afin d’obtenir de meilleurs résultats à court terme, un noyau plus mature et une saison de 86 points l’an dernier, les Sénateurs aspiraient à une place en séries éliminatoires cette année.

Tout s’est écroulé comme un château de cartes. Le directeur général Pierre Dorion a été congédié. L’entraîneur D. J. Smith a suivi quelques semaines plus tard. Non seulement les Sénateurs rateront-ils les séries pour un septième printemps consécutif, mais ils forment l’un des pires clubs de la LNH avec une fiche de 14-23-0.

L’arrivée de Jacques Martin derrière le banc n’a rien changé. Ottawa a une fiche de 3-8 depuis le changement d’entraîneur, dont cinq revers consécutifs au cours desquels les Sénateurs ont marqué 8 buts et en ont accordé 24.

La bonne nouvelle ? Ottawa choisirait au quatrième rang si le repêchage avait lieu aujourd’hui et détient 9,5 % de chances d’obtenir le premier choix. Claude Giroux est le meilleur compteur de cette équipe. Il a 36 ans. En reconstruction, dites-vous ?

Sabres de Buffalo

Les Sabres montraient de grandes promesses l’an dernier malgré la jeunesse de leurs effectifs. Ils ont raté les séries éliminatoires par un petit point, avec une fiche de 42-33-7, leur meilleur résultat depuis 2011. Ils ont terminé la saison avec une fiche de 9-2-1, avec le jeune Devon Levi devant le filet lors de sept des neuf dernières rencontres.

Les jeunes étaient en pleine ascension. À 25 ans, Tage Thompson a obtenu 94 points, dont 47 buts. Le défenseur de 22 ans Rasmus Dahlin a battu un record personnel avec 73 points. Dylan Cozens a amassé 68 points, dont 31 buts. Ils étaient entourés d’une pléiade de jeunes premiers avec Casey Mittelstadt, John Peterka, Owen Power, Alex Tuch, Jack Quinn.

Buffalo a pourtant régressé en première moitié de saison. Les Sabres ont autant de points que le CH et se retrouvent à sept points d’une place en séries, qu’ils pourraient rater pour… une treizième année consécutive !

Mais comme ils en sont à la quatrième année de leur re-reconstruction, entamée par l’arrivée du directeur général Kevyn Adams, on leur donnera un an de plus, et un autre choix dans le top 10, avant de crier à l’échec du plan Adams. Les partisans des Sabres, par contre, doivent en avoir marre…

Wild du Minnesota

Le directeur général Bill Guerin est un adepte de la réinitialisation. Il ira chercher un choix de premier tour çà et là pour un joueur qu’il ne juge plus à la hauteur, mais retiendra des joueurs dans la trentaine avancée en renouvelant leur contrat.

Ça donne un bon p’tit club de milieu de peloton, trois participations consécutives aux séries éliminatoires, mais aussi trois éliminations au premier tour. Cette année, le Wild a été frappé par les blessures et tout s’est écroulé. On ne perd pas deux de ses meilleurs défenseurs, Jonas Brodin et Jared Spurgeon, sans en souffrir. L’entraîneur Dean Evason a écopé, mais ça ne s’est pas vraiment replacé sous John Hynes.

Le Minnesota possède néanmoins plusieurs bons jeunes éléments : Matt Boldy, Marco Rossi et Brock Faber. Kiril Kaprizov et Joel Eriksson Ek ont seulement 26 ans, Brodin 30 ans et le gardien Filip Gustavsson seulement 25, ils ont assez de bons joueurs pour rebondir.

Lightning de Tampa Bay

Le classement est trompeur. Le Lightning occupe le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires aujourd’hui, mais si l’on se fiait au taux de victoires, il en serait exclu avec seulement deux points d’avance sur les Devils du New Jersey et quatre matchs de moins à disputer.

Le Lightning est victime du plafond salarial et doit larguer des joueurs à chaque fin de saison pour s’y conformer. On se retrouve donc avec un club dépourvu de profondeur. Après les grandes stars Kucherov, Point, Stamkos, Sergachev et Hedman, c’est mince. La panne offensive du deuxième centre, Anthony Cirelli, 17 points en 42 matchs, n’aide pas. La perte de Sergachev non plus.

On parle encore du Lightning comme d’une puissance, mais avec un Tyler Motte comme troisième centre, Darren Raddysh et Calvin De Haan sur un top 4 défensif. La chute du géant viendra tôt ou tard. Et il faudra surveiller d’ici la date limite des transactions le dossier Stamkos, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison.

Devils du New Jersey

Les Devils se replacent un peu. Ils ont une fiche de 13-6-2 à leurs 21 derniers matchs. Si la tendance se maintient, ils participeront aux séries. Ils peuvent même espérer rattraper les Islanders de New York au troisième rang de la section métropolitaine, quoique la perte de Jack Hughes pour quelques semaines fera mal.

On parle néanmoins de la troisième équipe au classement général de la LNH l’an dernier, et on s’attendait à une progression, pas à une régression, en raison de la jeunesse des effectifs. Peut-être sommes-nous un peu sévères en raison de leur fantastique saison de l’année dernière.

Leur avenir demeure prometteur, avec autant de jeunes de qualité, Hughes, Hischier, Mercer, Holtz à l’attaque, Luke Hughes et Sion Nemec en défense. Il leur manque peut-être seulement un bon gardien pour aspirer aux honneurs année après année.

Pas de panique svp !

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le Canadien lors du match d’hier contre les Sharks de San Jose.

Le Canadien a perdu contre le pire club de la LNH ? Et puis après ? Le CH n’est pas l’Avalanche du Colorado ou les Bruins de Boston. On parle d’une équipe en reconstruction au 25e rang du classement général…

En regardant la situation froidement, le Canadien se situe dans la position où on l’attendait cet hiver, à sa deuxième année de reconstruction, en dépit de la perte de Kirby Dach. Avec une fiche de 17-18-6, le CH a cinq points de plus qu’à pareille date l’an dernier, où il présentait une fiche de 16-22-3.

Il faudra demander des comptes l’an prochain si cette équipe ne progresse pas. Il est prématuré de le faire en ce moment, surtout avec les blessures et un rendement supérieur à la saison précédente.

Le Canadien, après tout, compte trois joueurs de 24 ans ou moins au sein de son premier trio et quatre de ses six défenseurs ont 23 ans ou moins.