(Philadelphie) En théorie, ce devait être un duel entre deux équipes qui se ressemblent. Deux clubs assez jeunes, au cœur d’un processus de reconstruction. Mais aussi deux adversaires dont les dirigeants ont exprimé le souhait de disputer des matchs « significatifs » le plus tard possible cette saison.

Si le duel de mercredi à Philadelphie était le moindrement représentatif d’où en sont les deux organisations concernées, on peut parier que les Flyers resteront dans le coup plus longtemps que le Canadien, qui a quitté l’amphithéâtre, presque comme un voleur, avec un point glané grâce à une défaite de 3-2 en tirs de barrage.

Que l’on se comprenne bien. Les Flyers, malgré leurs surprenants succès des premiers mois de la campagne, ne sont à confondre ni avec les Devils de Jacques Lemaire sur le plan défensif ni avec les Islanders des années 1980 sur le plan offensif. Or, si l’on accepte de considérer les tentatives de tir au but comme un indicateur de l’allure de la rencontre, ça n’a jamais été serré, quoi qu’en dise le pointage.

Les 79 tentatives accordées représentent le 4e total de la campagne. Et les 47 tentatives du CH sont au 6e rang des pires totaux sur 40 joutes. Les 18 tirs cadrés après 60 minutes égalaient la plus faible salve à ce jour. Tout ça un petit mercredi, contre une équipe qui, probablement, ne sera pas des prochaines séries éliminatoires.

« On n’avait pas notre balle rapide, a imagé Martin St-Louis après la rencontre. On n’a pas joué une bonne game. On n’avait pas d’énergie, on dirait. Il manquait quelque chose. »

Et d’ajouter : « Ce soir, on n’était pas là. » Un constat juste et honnête qu’a aussi dressé David Savard.

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS David Savard

On n’a pas été capables de rentrer dans le match, pour une quelconque raison. On a eu de la misère à faire quoi que ce soit en zone neutre. Ils étaient très agressifs avec nos ailiers, on avait de la misère à sortir. David Savard

Après trois jours sans jouer, pendant lesquels les Montréalais ont tenu deux entraînements complets, et après une victoire émotive contre une puissance de la ligue samedi dernier, comment justifier une performance aussi fade ?

« Des fois, il n’y a pas d’explication, a admis St-Louis. C’est une saison exigeante… Pour une raison ou pour une autre, tu n’as pas tes jambes, ce soir-là. Si on savait pourquoi, on ferait peut-être des choses différentes. […] Parfois, tu penses faire tout ce que tu penses qui va marcher, et tu n’as pas tes jambes. C’est comme ça. »

Impression

C’est vrai que c’est comme ça. Un journaliste a souligné à l’entraîneur-chef qu’au moins, son équipe ne connaissait pas souvent de telles contre-performances.

Ce n’est pas faux si l’on considère les 40 rencontres que la Flanelle a disputées en 2023-2024. La fiche de 17-17-6, en apparence, n’est pas catastrophique.

Mais les hommes de Martin St-Louis n’ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs. On parlait des tentatives de tir, plus haut. Des quatre matchs où le CH en a accordé le plus, trois ont eu lieu en 2024.

Si l’on cherche les déconfitures, on n’a pas besoin de remonter bien loin pour en trouver une. Pas plus tard que jeudi dernier, cette équipe abandonnait Jake Allen aux Sabres de Buffalo, victorieux 6-1.

Les Flyers « étaient plus rapides que nous ce soir », a reconnu Martin St-Louis. « On était trop lents, partout sur la glace », a ajouté Nick Suzuki.

Le gardien Cayden Primeau, qui s’est dit insatisfait de son début de match, mais qui a été impérial en troisième période et en prolongation, a évoqué la « patience » de l’adversaire. Insistons : malgré toutes les bonnes choses que l’on puisse dire sur les Flyers, il n’y avait pas de bonne raison pour que le Canadien paraisse aussi mal.

St-Louis, enfin, a salué par trois fois le fait que son équipe avait récolté un point de classement. « Tous les points ont une valeur », a abondé Nick Suzuki.

Plus critique, David Savard a parlé de ce point comme d’un « bonus » auquel il ne s’« attendait pas ». Ajouter un deuxième point – le pointage était, après tout, serré – aurait été « miraculeux » à ses yeux.

Le fait est que le Tricolore est devenu un spécialiste dans l’art de voler des points. Cela fait déjà 15 fois qu’il joue en prolongation. Dans un système de points 3-2-1, il se ferait assassiner. Bien servi par les règles en place, il donne plutôt l’impression de se maintenir à flot.

Après 40 matchs, le Canadien a cinq points d’avance sur sa performance de l’an dernier à ce point-ci, grâce à une victoire et trois défaites en prolongation de plus.

Y a-t-il là une progression ? D’une certaine manière, oui. Mais certains soirs, comme mercredi à Philadelphie, cela ressemble plutôt à une impression, même une illusion.

En hausse : Jayden Struble PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Jayden Struble De match en match, le jeune défenseur semble gagner en confiance. En troisième période, alors qu’il était sous pression en possession du disque, il n’a jamais perdu son sang-froid et s’est sorti du pétrin seul comme un grand. Il a en outre bloqué deux tirs.

En baisse : Nick Suzuki PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Nick Suzuki Son trio s’est fait complètement museler par celui de Sean Couturier. Même en tirs de barrage, pourtant une spécialité du joueur de centre, le capitaine a eu l’air de tomber à plat.

Le chiffre du match : 7 PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Sean Couturier et Cayden Primeau En incluant les tirs de barrage, c’est le nombre de rondelles qui ont frappé les poteaux ou la barre horizontale derrière Cayden Primeau. Le gardien a reconnu, en fin de soirée, qu’il leur devait une fière chandelle.