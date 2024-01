Matvei Michkov garde son lot d’admirateurs à Montréal. Et on ne peut leur en vouloir, rarement des joueurs aussi électrisants offensivement sont-ils disponibles au repêchage.

Ces fans ont sursauté en apprenant que Kent Hughes cherchait du renfort à l’attaque alors qu’il a préféré le défenseur droitier David Reinbacher au cinquième rang à l’ailier Michkov lors du plus récent repêchage.

Il n’y a pourtant aucun lien entre les deux. Hughes cherche un jeune attaquant idéalement pour l’an prochain. Michkov ne déménagera pas en Amérique du Nord avant 2026-2027… dans le scénario le plus optimiste.

Selon des échos en provenance de la Russie, le président Vladimir Poutine chercherait en effet à renforcer les règles de façon à retenir les meilleurs jeunes Russes dans la mère patrie. Michkov n’est pas encore à Philadelphie, le club qui l’a repêché au septième rang en 2023.

David Reinbacher a déjà beaucoup souffert des comparaisons avec Michkov depuis le repêchage. On l’a même couvert d’insultes sur les réseaux sociaux. On a tenu compte de ce facteur en prenant la décision de le renvoyer en Suisse pour y passer la saison. On voulait lui donner une année supplémentaire à l’abri des réflecteurs.

On ne manquera sans doute pas de comparer les parcours de ces deux jeunes hommes au cours des prochaines décennies. Le Canadien n’a pourtant pas eu à trancher entre Reinbacher et Michkov. Il aimait beaucoup Reinbacher, évidemment, mais il ne voulait pas de Michkov, trop paresseux défensivement à ses yeux, trop diva, trop individualiste. Si Reinbacher n’avait pas été disponible, le Canadien en aurait probablement choisi un autre que Michkov.

On était loin du débat interne houleux de 2006 où le directeur général adjoint André Savard tentait encore, à quelques minutes de choisir, de convaincre les dépisteurs les plus influents du Canadien d’opter pour Claude Giroux au 16e rang à la place du défenseur David Fischer…

L’entraîneur Martin St-Louis a fait une déclaration révélatrice après la victoire du CH contre l’Avalanche, lundi soir. « Qu’est-ce que l’élite ? Est-ce que c’est juste produire des points ? Marquer des buts ? Si tu veux bâtir une culture gagnante, tu as besoin de […] gars qui jouent la game, qui jouent sur 200 pieds, qui apportent des habitudes gagnantes. »

Michkov a tout le talent au monde. Des habiletés individuelles et une créativité comparables à celles de Nikita Kucherov. Peut-être dominera-t-il le classement des compteurs une fois dans la LNH, à 23, 24 ans. Et aura-t-il gagné suffisamment en maturité pour devenir un formidable joueur d’équipe. Mais le Canadien a préféré opter pour un choix plus sûr, surtout avec le manque de profondeur du côté droit en défense.

Meilleur que Kucherov et Ovechkin ?

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nikita Kucherov

Michkov connaît une autre très bonne saison sur le plan offensif à Sotchi, dans la KHL, avec 29 points en 34 rencontres, à seulement 19 ans. Il en avait amassé 20 en 27 matchs l’an dernier à son année d’admissibilité au repêchage.

Il s’agit d’un rendement épatant pour un si jeune joueur. Une production supérieure à celle de Kucherov et Ovechkin au même âge, ne manquent pas de rappeler certains observateurs.

À 19 ans, dans l’année suivant son repêchage au premier rang par les Capitals de Washington en 2004, Ovechkin a obtenu 26 points, dont 13 buts, en 37 matchs avec le Dynamo de Moscou. Kucherov a amassé cinq points en 18 matchs avec le CSKA Moscou après avoir été repêché en fin de deuxième tour par Tampa, mais, étant né en juin, donc avant la date butoir du 15 septembre pour le repêchage, il concédait dix mois à Ovechkin, né le 17 septembre, et sept mois à Michkov, né en décembre.

Il y a cependant une précision importante à fournir. Ovechkin évoluait pour la meilleure équipe de la KHL, où il est plus difficile pour un jeune de faire sa place, dans une ligue nettement plus compétitive cette année-là en raison du lockout dans la Ligue nationale de hockey. On y retrouvait les Kovalchuk, Jagr, Datsyuk, Malkin, Markov, Kovalev et même Elias et Lecavalier !

Kucherov jouait aussi pour une puissance, en 2011-2012, le CSKA Moscou, troisième au classement général avec une fiche de 35-15-4, un club où les recrues devaient se battre pour gagner leur temps d’utilisation. Kucherov a d’ailleurs rejoint les Huskies de Rouyn-Noranda de la LHJMQ la saison suivante.

Sans rien enlever au potentiel de Michkov, il joue pour le pire club de la KHL depuis deux ans. Sotchi a perdu 94 de ses 120 matchs depuis le début de la saison 2022-2023. Michkov a donc été accueilli à bras ouverts, en prêt du SKA St. Petersburg, où il peinait à toucher la glace.

Dans un monde idéal, David Reinbacher deviendra un défenseur de première paire à Montréal et Michkov sera le Kirill Kaprizov des Flyers en 2026-2027. Mais Reinbacher ne mérite pas de souffrir de la décision du CH.

Marc-André Fleury sur le marché ?

PHOTO MATT KROHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Marc-André Fleury

Quelle équipe de tête veut s’offrir le gardien le plus victorieux de tous les temps dans la LNH après Martin Brodeur ? Si le Wild du Minnesota continue à piquer du nez – l’équipe est déjà à huit points d’une place en séries –, Marc-André Fleury pourrait être disponible, nous apprend le distingué Pierre Lebrun sur le site The Athletic.

Fleury, 39 ans, aura droit à l’autonomie complète à la fin de la saison et touche 3,5 millions annuellement. Il ne connaît pas une saison grandiose, mais compte tenu des déboires du Wild, sa fiche de 8-9-3, avec une moyenne de 2,97 et un taux d’arrêts de .897 est tout à fait acceptable.

Un atout beaucoup plus attrayant du moins que Jake Allen, dont il reste encore une année de contrat après celle-ci à 3,85 millions. Mais le Wild pourrait être gourmand, contrairement au Canadien, conscient de la faible valeur d’Allen compte tenu de son rendement et de sa situation contractuelle.