(Hoboken, New Jersey) La saison dernière, Juraj Slafkovsky avait invité à souper son ami et compatriote Simon Nemec, lors d’un passage de ce dernier à Laval.

Avance rapide à mardi soir. Les deux Slovaques étaient attablés de nouveau ensemble pour souper, mais cette fois, Slafkovsky était bien heureux, lors de sa rencontre matinale avec les journalistes, de préciser que c’est Nemec qui s’est chargé de l’addition.

Est-il devenu fin limier au point d’avoir saisi qu’il est préférable de ramasser l’addition lorsqu’elle est en dollars canadiens ? Allez savoir, mais quoi qu’il en soit, ce match de mercredi sera mémorable pour lui.

« C’est pas mal spécial de l’affronter, a admis Slafkovsky, à l’hôtel où loge le CH. On a été repêchés ensemble, on se connaît depuis tellement longtemps. Ce sera plaisant. Je vais finir mes mises en échec sur lui ! »

Ce sera un tout premier duel pour les choix 1 et 2 du repêchage de 2022. Ils ont toutefois pris des chemins bien différents pour y arriver.

Nemec a passé la dernière saison dans la Ligue américaine, et il y a disputé le premier quart de la présente campagne. Rappelé le 1er décembre, il jouera mercredi son 21e match dans la LNH. Les blessures à la ligne bleue des Devils font en sorte qu’il est employé déjà près de 21 minutes par match en moyenne.

Slafkovsky, lui, en sera à son 83e match. D’abord barouetté d’un trio à l’autre, il bénéficie toutefois de stabilité depuis un mois et demi, lui qui a disputé les 19 derniers matchs au sein du premier trio avec Nick Suzuki et Cole Caufield.

On précise son nombre de matchs parce que Slafkovsky en a disputé 82, soit l’équivalent d’une saison complète. Il a inscrit 26 points, un total modeste, mais pointe dans la bonne direction avec 8 points à ses 12 dernières sorties.

« Ça passe vite, a lancé Slafkovsky, lorsque mis au fait qu’il avait une saison complète derrière la cravate. Je me sens tellement mieux. C’est seulement 80 matchs, mais je vois du progrès. Je suis sûr que ça va continuer et que les 82 prochains seront encore meilleurs. »

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Juraj Slafkovsky (20) a récolté 26 points en 82 matchs.

Chaque joueur progresse à son rythme. Certains, après 82 matchs, ont déjà donné une idée de ce qu’ils deviendront. On ne sera donc pas surpris de voir Connor McDavid avec 90 points à ses 82 premiers matchs dans la LNH, Elias Pettersson à 80 points, ou Johnny Gaudreau à 66 points.

Par contre, d’autres ont connu des départs plus timides. Mikko Rantanen, qui arrivait comme Slafkovsky du TPS Turku et qui est un ailier de gros gabarit, a été limité à 36 points en 82 matchs, avant d’exploser. Et à l’inverse, un autre gros ailier finlandais, Patrik Laine, a amassé 70 points, avant de suivre un parcours en dents de scie.

Quand connaîtra-t-on la véritable identité de Slafkovsky ? « C’est différent pour tout le monde. Ce n’est pas une question de nombre de matchs. C’est d’arriver à la ligne d’arrivée », a simplement répondu Martin St-Louis.

Barron de retour

Outre le retour de Samuel Montembeault devant le filet, Martin St-Louis apportera un seul changement à son effectif. Justin Barron reviendra dans la formation et prendra la place de Johnathan Kovacevic à la ligne bleue.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Justin Barron

Seuls les réservistes du CH ont chaussé les patins mercredi matin, donc on ignore quelles combinaisons St-Louis emploiera. Il sera intéressant de voir s’il maintiendra ses nouveaux duos. Lors des deux derniers matchs, contre messieurs McDavid et MacKinnon, il a en effet jumelé les rapides Mike Matheson et Kaiden Guhle, tandis que les costauds Jayden Struble et David Savard formaient un tandem.

St-Louis s’est dit heureux de ce nouvel aménagement, tout en rappelant que ce ne sont « que deux matchs ». On saura en soirée si ça s’arrêtera à deux.

Meier de retour

Un conflit d’horaire rendait impossible de couvrir l’entraînement des Devils et d’assister au point de presse de Martin St-Louis.

Selon les médias du New Jersey qui étaient au Prudential Center, l’attaquant Timo Meier reviendra au jeu après une absence de six matchs, tandis que le vétéran défenseur Brendan Smith manquera à l’appel, blessé lors du dernier match. Le défenseur Luke Hughes était quant à lui malade et a raté l’entraînement, mais l’équipe a bon espoir qu’il jouera.

Nico Daws défendra le filet naguère protégé par Alain Chevrier.