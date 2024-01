Le promoteur de boxe Yvon Michel ne pourra être présent aux galas de son groupe durant six mois.

Le permis du groupe GYM est suspendu pour les deux prochains mois, et le promoteur de boxe, Yvon Michel, ne pourra être présent ni aux galas de son groupe, ni à la pesée des boxeurs, jusqu’à la mi-juin, vient de décider la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.

La vice-présidente de Groupe Yvon Michel (GYM), Alexandra Croft, ne pourra non plus être présente durant les galas, mais pourra assister à la pesée des boxeurs.

Une juge administrative de la RACJ, Me Natalia Ouellette a annoncé mardi matin son intention d’entériner une entente survenue entre les avocats de GYM et ceux de la Régie à la suite d’incidents disgracieux survenus lors d’un gala très suivi organisé par Yvon Michel le 7 octobre dernier.

Esclandres dans le vestiaire

Ce soir-là, la boxeuse québécoise Kim Clavel a perdu par décision partagée devant l’Argentine Evelin Bermudez, double championne de la catégorie mi-mouche.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kim Clavel et Evelin Bermudez

Avant le combat, Yvon Michel avait demandé, en vain, à ce que le juge québécois Benoit Roussel ne soit pas l’un des trois officiels impliqués parce qu’il avait tendance à favoriser les boxeurs adverses selon le promoteur.

M. Roussel et un juge de Chicago (deux sur trois) ont donné la victoire à Bermudez, alors que Michel et sa boxeuse considéraient avoir gagné.

Après le gala, M. Michel et Mme Croft s’en seraient pris verbalement à des officiels de la RACJ, et le promoteur aurait engueulé un arbitre, avant qu’on leur demande de quitter le vestiaire.

Par la suite, la RACJ a même demandé aux agents de sécurité d’escorter M. Roussel jusqu’à sa voiture.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Yvon Michel et Kim Clavel

Pour le bon renom du sport

La Régie a ensuite convoqué GYM en audience pour avoir « exercé des pressions, menacé ou violenté un représentant de la Régie ; pour le bon renom du sport ; pour exercice compétent et intègre et pour intérêt public », pouvait-on lire dans l’avis de convocation.

Après avoir reçu l’avis, Yvon Michel avait annoncé sur X avoir envoyé des lettres d’excuses aux personnes qui ont subi ses foudres le soir du 7 octobre.

Ces dernières semaines, le contentieux de la RACJ et le Groupe Yvon Michel sont parvenus à une entente.

« M. Michel et Mme Croft admettent avoir fait des gestes qui peuvent être associés à des moyens de pression envers des employés de la Régie et que leur conduite a porté atteinte au bon renom du sport », a notamment déclaré l’avocat du contentieux de la RACJ, Me Jean-Philippe Beaudet.

« Nous n’irons pas dans les salles où nous donnerons des spectacles, mais je serai présente aux pesées la veille des évènements. Ce sont nos employés qui encadreront les évènements », a témoigné Mme Croft.

Pour le moment, GYM n’a annoncé la tenue d’aucun évènement à court terme.

