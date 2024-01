(Tampa) Pour bien des Québécois, la Floride est agréable en hiver, mais pour le Canadien, la Floride n’est pas agréable du tout.

Après une défaite la veille à Sunrise, le Canadien est allé finir l’année à Tampa, avec le même résultat que la veille : une défaite. Cette fois, la marque finale fut de 4-3 en faveur de l’équipe locale, le Lightning.

Avec cette autre défaite, le Canadien n’a qu’une seule victoire à ses 11 derniers matchs à Tampa. Ce n’est pas bon pour le moral, pour citer à l’inverse un vieux tube populaire où il y a des palmiers.

« C’est dur à expliquer, a admis Nick Suzuki. Les deux équipes ici sont très bonnes, elles ont du talent. Depuis que je suis un membre du Canadien, on n’a pas vraiment bien joué contre eux, on a gagné une fois ici. Alors je ne sais pas s’il y a une raison ou pas, mais il faut dire que le Lightning a gagné des coupes et que les Panthers reviennent d’une finale… ce sont de bons clubs. »

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Steven Stamkos (91) et Nick Suzuki (14)

Tout cela est très vrai, mais ce qui est vrai aussi, c’est que le Canadien n’a pas l’œil du tigre ; cette fois, c’est une avance de 2-0 qui a été gaspillée, à la suite d’un tir de 150 pieds de Johnathan Kovacevic. Tout ça dans un filet laissé vide par un gardien, Jonas Johansson, qui a cru à un arrêt du jeu suite à un arrêt de Samuel Montembeault.

Mais le gardien du CH a remis la rondelle en jeu, et le DJ maison, croyant à tort que l’arbitre avait sifflé, a parti sa toune, pendant que les gars du Lightning avaient cessé de jouer.

« C’est drôle à dire mais ce but-là les a probablement fouettés, a ajouté Suzuki. Après ça, on a senti que leurs partisans étaient plus bruyants. Ils se sont mis à crier et ils se sont mis sur le dos des arbitres, et ça a créé une étincelle… On méritait mieux, je pense, mais les joueurs du Lightning se sont servis de cette folie-là. »

On peut aussi ajouter le nom de Martin St-Louis à ceux qui estiment que le Canadien méritait mieux.

On a dominé pendant une grosse majorité de ce match-là. C’est très encourageant. C’est sûr que c’est démoralisant de ne pas avoir les résultats qu’on voudrait, mais on va retourner au travail et on va continuer à rechercher de meilleurs résultats. Martin St-Louis

En fin de soirée, alors que les partisans du Canadien et du Lightning ici s’échangeaient les vœux de la nouvelle année, souvent de façon très sarcastique, Suzuki a redonné espoirs aux siens avec un superbe but à 17 : 55 de la troisième.

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Nick Suzuki célèbre après avoir marqué son but en troisième période.

Mais encore une fois, le héros qui allait pousser tout le monde à l’égalité et en prolongation ne s’est jamais levé. C’est souvent un problème pour cette équipe cette saison.

« Je pense qu’on a bien joué, assez pour gagner en tout cas, a insisté pour dire Josh Anderson. Mais on ne pouvait pas obtenir les bonds favorables alors qu’eux, ils les ont obtenus. »

Est-ce seulement une question de bonds favorables ? Est-ce une question de talent ? Est-ce que ce Bye Bye aura été meilleur que le dernier ou l’autre d’avant ? Alors que 2024 nous arrive, on ne connaît pas encore la réponse à toutes ces questions cruciales.

Mais on présume que le Canadien avait hâte de sortir d’ici, contrairement aux milliers de Québécois qui ne veulent pas partir.

En hausse Nick Suzuki Un but, oui, mais surtout une soirée où le capitaine a été très impliqué dans le jeu.

En baisse Samuel Montembeault PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Samuel Montembeault aimerait sûrement revoir le deuxième but qu’il a encaissé. Le gardien a effectué plusieurs bons arrêts, mais il aimerait certes revoir cette deuxième rondelle qui lui a passé entre les jambières.

Le chiffre 2 Un but et une passe pour Nikita Kucherov, invisible pour la majeure partie de la soirée, mais explosif aux bons moments.