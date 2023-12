(Sunrise ) Est-ce possible de gagner des matchs avec un seul trio dans cette ligue ? Probablement pas.

Il se trouve qu’à chaque match ou presque, le Canadien répond à cette question sans trop le vouloir, avec rien en attaque, ou si peu, et que peut-on faire, dans l’absolu, avec rien ? Rien, sans doute.

Cela explique un peu le résultat de samedi soir en Floride, une défaite sans amour de 4-1 face à des Panthers qui n’ont pas eu à faire grand-chose, à part peut-être jouer un peu mieux, mais pas vraiment.

S’il y avait encore des espoirs d’une place en séries, les deux derniers matchs ont démontré que le Canadien n’en est pas tout à fait à rêver d’un printemps qui se prolonge, surtout pas celui qui s’en vient.

PHOTO JIM RASSOL, USA TODAY SPORTS Brendan Gallagher (11) lutte pour la rondelle contre Eetu Luostarinen (27).

« Ils nous ont forcés à rester dans notre zone assez longtemps, a noté le capitaine Nick Suzuki. On a eu du mal à sortir la rondelle de notre territoire. Quand on finissait par la sortir, on était trop fatigué pour aller en échec-avant, alors il fallait retourner au banc pour effectuer des changements. Ça a fini par jouer à leur avantage. »

Souvent, ce qui finit par jouer à l’avantage de l’adversaire est ce manque de punch offensif qui se manifeste trop souvent, ce qui nous ramène à la faible production de la majorité des joueurs du CH en attaque.

Juraj Slafkovsky doit lancer plus souvent, Joel Armia doit faire quelque chose, n’importe quoi, et ils ne sont pas les seuls. Christian Dvorak, aucun tir en presque 16 minutes de jeu samedi soir, n’a que deux points à ses 10 derniers matchs. Brendan Gallagher n’a aucun but depuis le 11 novembre, une sécheresse de 21 matchs.

Et ainsi de suite.

« On se tire dans le pied avec les mauvaises punitions, a admis Cole Caufield. On a été dans le match pendant deux périodes, et on aurait eu besoin de quelques bonds favorables de la rondelle… »

Martin St-Louis s’est montré d’un optimisme prudent.

En troisième période, ça allait bien, c’était 1-1, c’était pas un match parfait ni pour nous ni pour eux. Et on écope d’une punition en zone offensive. Ça fait mal… Tu peux pas écoper de punitions en zone offensive quand c’est 1-1 en troisième. Martin St-Louis

Plus loin, l’entraîneur ajoutera « on était là », ce qui n’est pas faux, mais qui nous rappelle aussi que le Canadien n’a pas beaucoup de volontaires quand le temps est venu de devoir marquer un gros but.

Évidemment, il ne sert à rien de revenir sur les malheurs du passé, mais cette équipe déjà peu équipée en attaque n’allait pas survivre à des blessures à des joueurs importants comme Kirby Dach ou Alex Newhook, et en ce moment, le manque de munitions en attaque est de plus en plus évident.

En même temps, au moment d’écrire ceci, le Canadien arrive au 13e rang du classement de l’Association de l’Est. Doit-on s’en surprendre ? La réponse est non.

En hausse Jake Allen PHOTO JIM RASSOL, USA TODAY SPORTS Jake Allen (34) se dresse devant Eetu Luostarinen (27). Il n’a reçu que 25 tirs, mais ses arrêts en début de match ont permis au Canadien d’espérer.

En baisse Joel Armia Un match affreux et en plus, une pénalité coûteuse en troisième période, qui a mené au deuxième but des Panthers.

Le chiffre 3 Le nombre de tirs du Canadien lors de la deuxième période.