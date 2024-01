(Dallas) Le Canadien va commencer son année avec l’intention de bien conclure son voyage.

Exception faite d’un bref retour à la maison pour Noël, les membres du CH sont partis depuis le 17 décembre. Depuis cette date, ils ont disputé six matchs sur des glaces ennemies et ils ont récolté 5 points sur une possibilité de 12, incluant trois défaites de suite, dont la dernière, celle du 31 décembre contre le Lightning à Tampa, par une marque de 4-3.

C’est souvent à ce moment-ci du calendrier que les clubs de la LNH passent aux choses sérieuses, et selon Josh Anderson, le Canadien est encore dans le coup à ce chapitre.

« Tous les matchs deviennent immenses à partir de maintenant, a expliqué l’attaquant de 29 ans à Tampa dimanche soir. On vient d’en perdre trois de suite, alors la prochaine rencontre est importante. Mais on sait qu’il nous reste beaucoup de matchs à disputer. On est pratiquement rendus à la moitié du calendrier et on sait à quel point ce qui s’en vient est important pour nous. »

PHOTO CHRIS O’MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Josh Anderson (17)

Pour tout de suite, ce qui s’en vient, c’est un rendez-vous mardi soir avec les Stars à Dallas, après quoi les membres du club montréalais pourront rentrer à la maison pour y disputer cinq de leurs six prochains matchs dans le confort du Centre Bell.

Malgré cette fiche de 15-16-5, les joueurs du Canadien s’accrochent encore à l’espoir, selon Samuel Montembeault.

On a encore beaucoup de matchs à l’horaire pendant le mois de janvier. Ça va être important qu’on joue du bon hockey et qu’on soit en mesure de compétitionner à chaque soir. Samuel Montembeault

Même si le Canadien amorce cette fin de voyage et ce début de 2024 avec une 13e place au classement de l’Association de l’Est, avec un retard de six points sur la dernière place disponible en vue des séries, Martin St-Louis continue de croire qu’il ne manque pas grand-chose pour permettre à sa bande de gagner ces rencontres d’importance, qui peuvent faire la différence vers la fin de la saison.

Ainsi, à la suite des derniers matchs en Floride, il a souvent répété que sa bande « était là », en référence à une équipe qui, à ses yeux, demeure compétitive soir après soir, ou presque.

Après la rencontre de dimanche soir à Tampa, l’ambiance était d’ailleurs à l’optimisme, dans un vestiaire où les joueurs présents étaient tous prêts à voir le verre à moitié plein.

Un peu comme leur entraîneur.

« Ça fait trois matchs de suite qu’on joue contre des bonnes équipes, et à chaque fois, on est là », a insisté pour dire Martin St-Louis avant le vol de fin de soirée dimanche en direction du Texas. « Il faut continuer comme ça. »

Reste à voir si le Canadien pourra s’accrocher à l’espoir encore un peu. Les trois derniers matchs ont été perdus en Caroline, à Sunrise et à Tampa par une marque combinée de 13-7, et en date du 1er janvier, le meilleur compteur de cette équipe arrivait au 53e rang des compteurs de la Ligue nationale de hockey.

Il se trouve que Nick Suzuki, le joueur en question, est de ceux qui continuent d’y croire.

« Parce que je trouve qu’on a bien joué lors de ce voyage, a expliqué le capitaine. On n’a pas été en mesure de récolter des victoires récemment, mais on a bien joué. Alors j’espère qu’il y aura une bonne réplique de notre part à Dallas. »