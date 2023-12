En battant les Sabres de Buffalo samedi, le Canadien a porté sa fiche contre les clubs présentement exclus des séries éliminatoires à 9-3. En perdant le lendemain contre les Predators de Nashville, sa fiche contre les clubs qualifiés pour les séries est passée à 3-10-3.

Voilà qui résume bien le CH. Un club en construction encore à court d’éléments de premier plan, néanmoins à quatre points d’une place en séries malgré les blessures et le manque de talent de pointe, mais encore bien loin d’aspirer aux honneurs. En bref, le Canadien se trouve exactement où on l’attendait au niveau de son développement.

Montréal a un premier trio de catégorie B. À 24 ans, à sa cinquième saison dans la LNH, Nick Suzuki produit à un rythme de 64 points, semblable à ses saisons précédentes.

Après avoir produit à un rythme de 46 buts l’an dernier, Cole Caufield, 22 ans, est en route vers une saison de 22 buts. D’un taux d’efficacité de 16,5 % dans le ratio tirs versus buts l’an dernier, il se trouve à 6,7 % cette saison, la moitié de sa moyenne en carrière.

L’arrivée de Juraj Slafkovsky avec eux il y a quelques matchs a donné une belle impulsion à ce trio, malgré une performance moins aboutie du jeune homme de 19 ans contre Nashville. Qui sait si avec les années, la croissance du Slovaque, et un redressement de Caufield, ne donneront pas au Canadien un premier trio digne de ce nom ? Mais on n’en est pas là encore.

Avec les graves blessures subies par Kirby Dach et Alex Newhook, le Canadien n’a carrément pas de deuxième trio. Sean Monahan à gauche, Jake Evans au centre et Josh Anderson occupent cette place par défaut.

Evans a marqué son deuxième but de la saison dimanche. Josh Anderson en a un seul, dans un filet désert. Monahan sera sans doute échangé à la date limite des transactions, mais au rythme où il produit, avec 16 points en 28 rencontres, un seul point à ses dix dernières rencontres, et une fiche de -9, il rapportera probablement un choix de second tour et non de premier.

Christian Dvorak, 5 points en 18 matchs depuis son retour au jeu, Brendan Gallagher, 10 points en 28 rencontres, mais seulement 3 à ses 17 dernières parties, avec une fiche de -11, et Jesse Ylönen ne sont guère mieux.

Pas encore de défenseur de premier plan

Chaque équipe dominante a son défenseur de premier plan : Alex Pietrangelo à Vegas, Adam Fox à New York, Charlie McAvoy à Boston, Drew Doughty à Los Angeles, Cale Makar à Denver, Miro Heiskanen à Dallas, Victor Hedman à Tampa.

Le Canadien n’a pas encore trouvé le sien. Mike Matheson, 29 ans, accomplit un travail formidable dans les circonstances. Il produit à un rythme de 55 points cette saison alors qu’il n’avait jamais amassé plus de 31 points dans une saison avant de rejoindre le CH.

Mais ses carences défensives ne lui permettent pas d’accéder au statut des grands. Sa moyenne d’utilisation à 25 : 01 par rencontre le place au neuvième rang de la LNH, devant Kristopher Letang, Quinn Hughes, Roman Josi, Erik Karlsson et Cale Makar, entre autres. C’est beaucoup trop dans les circonstances.

Kaiden Guhle deviendra peut-être ce défenseur, mais il a seulement 21 ans. Ses aptitudes offensives restent encore à établir, mais 26 points en 68 matchs en carrière sans jamais participer aux supériorités numériques demeure une statistique digne de mention.

On fonde beaucoup d’espoir en Lane Hutson, 68 points en seulement 54 matchs depuis ses débuts à Boston University. Il possède un talent fou, on doit l’admettre. Restera à voir s’il deviendra un spécialiste offensif dans la LNH ou un futur Quinn Hughes.

David Reinbacher, un défenseur droitier, poursuit son développement en Ligue nationale suisse. Il a été ralenti par une blessure au genou cet automne. Voyons où il en sera au camp d’entraînement l’an prochain, alors qu’il vient d’avoir 19 ans.

Le défenseur gaucher Adam Engström joue dans l’ombre de Hutson et Reinbacher, mais ses 11 points en 25 matchs à Rögle, en première division suédoise (SEL), constituent une production impressionnante pour un jeune de 20 ans. Logan Mailloux a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer son jeu défensif avant d’aspirer à la LNH.

En bref, la direction du Canadien implorait la patience et il faut en avoir. Le CH réalise néanmoins le maximum avec les effectifs en place en attendant la progression de ses jeunes, à Montréal, Laval, dans les rangs juniors, collégiaux ou en Europe.

Et l’an prochain, à l’an 3 du plan de reconstruction, il faudra un bond en avant, peut-être avec Hutson, Reinbacher ou Engström, le retour en santé de Dach et, qui sait, du renfort par l’entremise d’un échange ou du marché des joueurs autonomes. Le Canadien en sera là.

Les Flyers surprennent malgré tout…

PHOTO ISAIAH J. DOWNING, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Les Blue Jackets de Columbus ont donc cédé aux Flyers de Philadelphie un choix de premier tour en 2023, et un choix de deuxième tour en 2024 pour obtenir Ivan Provorov et ainsi améliorer leur défense. Ils ont aussi engraissé leur masse salariale de 6 millions par année pendant huit saisons en embauchant Damon Severson.

Les Flyers, eux, allégeaient la leur en larguant Kevin Hayes aux Blues tout en retenant la moitié de son salaire de 3,5 millions, en rachetant le contrat de Tony DeAngelo et en laissant filer James Van Riemsdyk sur le marché des joueurs autonomes.

Les Flyers occupent ce matin le deuxième rang de la section métropolitaine avec une fiche de 15-10-2. Les Blue Jackets se situent au huitième et dernier rang avec une fiche de 9-16-5.

Comme quoi le hockey se joue sur une patinoire et non pas sur papier…