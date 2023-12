Quinton Byfield a dépecé la défense du Canadien comme les grands attaquants de puissance de la Ligue nationale aiment le faire, jeudi soir au Centre Bell.

À 21 ans, Byfield, deuxième choix au total en 2020, vit enfin sa grande éclosion. Ses trois points contre le CH portent son total à 21 points, dont 8 buts, en 23 matchs, à l’aile gauche du premier trio des Kings de Los Angeles.

Byfield a mis trois ans à débloquer. Pendant que d’autres joueurs de cette cuvée se signalaient. Heureusement pour lui, cet Ontarien de 6 pieds 5 pouces et 221 livres évoluait dans un marché plus tranquille. Sa confiance, et l’égo des recruteurs des Kings, auraient été fortement touchés pendant ces trois saisons !

Né le 19 août, Byfield, 82 points, dont 32 buts, en seulement 45 matchs pour les Wolves de Sudbury à son année d’admissibilité au repêchage, était l’un des plus jeunes de sa cuvée. Il concédait presque un an à Alexis Lafrenière, né le 11 octobre, un peu moins d’un mois après la date butoir du 15 septembre. Il fallait donc prendre en considération son âge.

Première ronde du repêchage de 2020 Alexis Lafrenière, ailier, New York Quinton Byfield, centre/ailier, Los Angeles Tim Stützle, centre, Ottawa Lucas Raymond, ailier, Detroit Jake Sanderson, défenseur, Ottawa Jamie Drysdale, défenseur, Anaheim Alexander Holtz, ailier, New Jersey Jack Quinn, ailier, Buffalo Marco Rossi, centre, Minnesota Cole Perfetti, centre, Winnipeg Yaroslav Askarov, gardien, Nashville Anton Lundell, centre, Floride Seth Jarvis, centre/ailier, Caroline Dylan Holloway, ailier, Edmonton Rodion Amirov, Ailier, Toronto Kaiden Guhle, défenseur, Montréal Lukas Reichel, ailier Chicago Dawson Mercer, ailier, New Jersey Braden Schneider, défenseur, New Jersey Shakir Mukhamadullin, défenseur, New Jersey Yegor Chinakhov, ailier, Columbus Hendrix Lapierre, centre, Washington Tyson Foerster, ailier, Philadelphie Connor Zary, centre, Calgary Justin Barron, défenseur, Colorado Jake Neighbours, ailier, St. Louis Jacob Perreault, ailier, Anaheim Ridly Greig, centre, Ottawa Brendan Brisson, centre, Vegas Mavrik Bourque, centre, Dallas Ozzy Wiesblatt, centre, San Jose

Voyons l’évolution des principaux espoirs de cette cuvée au fil des dernières saisons.

2020-2021

La pandémie permet à Byfield de faire le saut à la Ligue américaine puisque la Ligue junior de l’Ontario a cessé ses activités. Il connaît des succès mitigés avec 20 points, dont seulement 8 buts, en 32 matchs, mais termine en force et mérite un rappel en fin de saison. Il obtient une aide en six matchs avec les Kings.

Alexis Lafrenière et Tim Stützle disputent une saison complète dans la Ligue nationale. Lafrenière obtient 21 points, dont 12 buts, en 56 matchs avec les Rangers, Stützle fait encore mieux à Ottawa avec 29 points en 53 matchs. Le défenseur Jamie Drysdale, sixième choix au total, est retenu par les Ducks. Ce défenseur offensif dispute 24 matchs dans la LNH et 14 dans la Ligue américaine.

2021-2022

La saison commence mal pour Byfield. Il se fracture la cheville lors de l’un des derniers matchs préparatoires du camp d’entraînement. Il commence à nouveau sa saison dans la Ligue américaine, à son retour au jeu, en décembre, où il obtient 6 points en 11 matchs, avant d’être rappelé par les Kings. Sa production est modeste à Los Angeles : 10 points, dont 5 buts, en 40 matchs.

Lafrenière augmente sa production légèrement avec 31 points, dont 19 buts, en 79 matchs, mais Stützle explose avec 58 points, dont 22 buts. Drysdale passe la saison avec les Ducks et brise la marque des 30 points. Lucas Raymond rejoint les Red Wings après ses deux saisons à Frölunda, en Suède. Cet ailier de petit gabarit est finaliste au trophée Calder remis à la recrue par excellence avec une saison étonnante de 57 points.

Le huitième choix au total, Jack Quinn, dispute seulement deux matchs à Buffalo, mais il domine outrageusement dans la Ligue américaine avec 61 points en seulement 45 matchs. Anton Lundell connaît une première saison fracassante au centre du troisième trio des Panthers de la Floride avec 44 points en seulement 65 matchs. Seth Jarvis atteint lui aussi la LNH, avec les Hurricanes, et obtient 40 points en 68 matchs. On commence déjà à entendre des murmures sur le choix des Kings…

2022-2023

Une année difficile pour l’orgueil de Byfield. À Ottawa, Stützle atteint la marque des 90 points, alors que le défenseur Jake Sanderson s’impose à sa première saison et joue en moyenne presque 22 minutes par match. Jack Quinn s’établit à temps plein dans la LNH et obtient 37 points, tout comme Cole Perfetti à Winnipeg, avec 30 points en 57 matchs. Dawson Mercer, 18e choix au total, obtient 56 points, dont 27 buts, au New Jersey.

Byfield entame la saison dans la LNH, mais il contracte un virus et perd une trentaine de livres. Un autre coup dur. Il est envoyé dans la Ligue américaine à son retour au jeu, à sa troisième saison professionnelle, et obtient 15 points en 16 matchs, avant d’être rappelé.

Il jouera désormais à l’aile gauche, au sein du premier trio avec Anze Kopitar et Adrian Kempe. Il ne produit pas comme les Stützle, Raymond, Mercer et compagnie, mais ses 22 points en 53 matchs marquent une progression, malgré seulement trois buts. Ses quatre points en six matchs éliminatoires le printemps dernier gonfleront aussi sa confiance.

2023-2024

Après avoir obtenu un seul point à ses cinq premiers matchs, Byfield en a amassé 20 à ses 18 derniers. Lafrenière semble lui aussi prendre son envol à New York, après trois saisons en demi-teinte. Il totalise 16 points en 24 rencontres, cinq de moins que Byfield. L’ailier des Kings s’approche de la production de Stützle, qui montre une fiche de 25 points en 21 matchs.

Lucas Raymond retrouve son rythme cette année, après une chute de production l’an dernier. Jamie Drysdale et Jack Quinn sont réduits à l’inactivité en raison de blessures. Lundell semble plafonner au centre du troisième trio des Panthers. Il a 10 points en 25 matchs, après une saison de 33 points l’an dernier.

Seth Jarvis ne produit plus comme à sa première saison, mais demeure un élément essentiel au sein de l’un des trios offensifs des Hurricanes. Mercer montre seulement 10 points en 24 matchs à sa fiche après sa splendide saison de l’an dernier.

Marco Rossi a enfin atteint la LNH après quelques années difficiles, affecté par la COVID longue. Il joue désormais au centre du premier trio du Wild. Le rendement de Cole Perfetti, 19 points en 25 matchs, explique en partie des succès des surprenants Jets.

L’entraîneur des Kings, Todd McLellan, a bien résumé les embûches dans le parcours de Byfield dans cette entrevue en novembre :

« Un jeune est repêché au premier tour ou dans le top 5 parce qu’il a marqué des buts au niveau junior. Et les buts peuvent venir facilement contre des jeunes hommes. Tu atteins la LNH et tu dois désormais marquer contre des hommes et ça ne fonctionne plus ».

Byfield pouvait malmener physiquement la moitié de ses adversaires dans les rangs juniors, mais un meilleur positionnement et le contrôle de ses gestes devenaient essentiels contre des adversaires plus vieux et plus forts. Mais comment le faire adéquatement quand votre corps est encore en pleine transformation ?

La patience des Kings semble enfin récompensée.

Deux bons jeunes défenseurs pour le CH

PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kaiden Guhle

Parlant de la cuvée 2020, le Canadien ne s’en tire pas trop mal, merci aussi à Artturi Lehkonen. Kaiden Guhle, 16e choix au total, et Justin Barron, 25e, pourraient former le duo d’avenir du CH. Ça n’était pas une grande cuvée de défenseurs, avec seulement deux repêchés dans le top 15, Drysdale et Sanderson, et seulement six au premier tour, mais l’ancienne administration a fait le bon choix avec Guhle et Kent Hughes semble avoir misé sur le bon cheval avec Barron, obtenu pour Artturi Lehkonen.

Longtemps un souffre-douleur à Montréal, Lehkonen a explosé avec l’Avalanche, 51 points en 64 matchs l’an dernier, mais dans un contexte de reconstruction, cette transaction s’expliquait aisément pour le CH. L’organisation montréalaise détient aussi un choix de deuxième tour en 2024 dans cette transaction.

Braden Schneider et Shakir Mukhamadullin constituent les deux autres défenseurs repêchés au premier tour. Le premier joue au sein de la troisième paire à New York et le second est passé aux Sharks de San Jose dans l’échange de Timo Meier. Il poursuit son apprentissage dans la Ligue américaine.