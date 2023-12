Même avec toute la meilleure volonté du monde, on ne saurait trop comment, ni pourquoi, analyser de fond en comble une défaite de 2-1 contre les Predators de Nashville par un dimanche soir pluvieux de décembre. On ne s’éternisera donc pas sur ces deux points que le Canadien ne reverra jamais.

Dans ce contexte, il pourrait sembler paresseux, voire opportuniste de se pencher sur le cas de l’unique pointeur du Tricolore. C’est quand même ce qu’on va faire.

Jake Evans a marqué, en deuxième période, un but plus ou moins glorieux. En zone adverse, il a récupéré une rondelle qu’il venait de perdre, avant de déjouer Juuse Saros d’un tir du revers. Pas besoin de chercher cette réussite dans les palmarès de fin d’année : elle ne s’y retrouvera pas.

Ce but, toutefois, a eu deux mérites. D’abord, il réduisait l’écart de moitié, à un moment où le CH semblait plus ou moins inspiré. Ensuite, il mettait fin à une disette de 26 matchs sans marquer pour Evans. Puisqu’il avait inscrit le tout premier but de la saison le 11 octobre dernier à Toronto, et ce, dès sa première présence sur la glace, il aura donc passé 515 présences à tirer à blanc. C’est long.

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Jake Evans a marqué l’unique but du Canadien.

Si l’on s’intéresse au cas de celui qui dispute seulement sa quatrième saison complète dans la LNH, c’est parce qu’il se retrouve depuis quelques jours au centre d’un trio offensif. Une situation qu’il a peu eu la chance d’expérimenter depuis ses débuts à ce niveau.

Son statut n’a jamais laissé d’ambiguïté. Depuis trois ans, aucun attaquant de son club n’a joué plus que lui en désavantage numérique. Dans le même intervalle, seul Nick Suzuki a été mis à contribution pour davantage de mises en jeu en territoire défensif.

Qu’à cela ne tienne, dans un anonymat quasi complet, Evans a conservé une moyenne de 0,37 point par match, l’équivalent d’une trentaine de points sur une saison complète. Ce n’est pas phénoménal, mais c’est comparable à la production de Brendan Gallagher. Pourtant, ce dernier ne joue jamais en infériorité numérique, et Evans, jamais en avantage numérique.

Promotion

La présente saison n’a pas fait exception : dès le camp d’entraînement, le numéro 71 a sagement pris sa place sur le quatrième trio, avec à ses côtés une rotation d’ailiers plus ou moins productifs – surtout moins.

Lors du récent voyage en Californie, Martin St-Louis a toutefois commencé à faire ce qu’il avait rarement fait jusque-là : « couper » son banc. Jesse Ylönen et Michael Pezzetta ont commencé à sauter des tours en fin de match. Tanner Pearson et Josh Anderson aussi. Jake Evans, lui, a plutôt obtenu des auditions dans le top 9. Et quand Alex Newhook est tombé au combat, Evans a monté deux échelons, animant d’abord le troisième, puis le deuxième trio à temps plein. Le voilà au centre de Sean Monahan et de Josh Anderson depuis quatre matchs, et le résultat, sans être transcendant, n’a rien de gênant pour lui. Le temps dira s’il peut jouer ce rôle à moyen ou long terme, mais pour l’heure, il semble lui seoir.

Il a un côté offensif plus qu’on pense, et il a la chance de le montrer présentement. Martin St-Louis, au sujet de Jake Evans

« C’est le genre de joueur qu’on voit rarement sur la feuille de pointage, mais il amène beaucoup de choses, surtout en désavantage, avec sa vitesse, a abondé David Savard. Il ne craint pas de payer le prix pour l’équipe. Quand on voit un gars comme ça qui est récompensé, ça nous donne toujours le sourire. »

« Je le vois à l’entraînement, et il en a, des habiletés, a ajouté le gardien Jake Allen. Dans cette ligue, tu ne sais jamais quand tu auras ta chance. Il en tire le meilleur. »

Hauts et bas

Peu bavard de nature, surtout devant les caméras, Evans s’est contenté de dire que son expérience dans cette position, jusqu’ici, est ponctuée de « hauts et de bas ».

« Tu affrontes de meilleurs adversaires, tu joues un peu plus, on attend davantage de toi sur le plan offensif, a-t-il énuméré. J’essaie de faire progresser mon jeu, de garder confiance. »

Sent-il la pression de produire, surtout dans un contexte ou ses deux ailiers du moment sont loin d’être en feu ? « Je veux surtout les aider, a-t-il nuancé. Je pense qu’on m’a placé là pour les aider défensivement. Mon but, c’est de leur donner la rondelle et de leur permettre de faire leur travail. »

Insistons : ce n’est parce qu’on prend la peine de parler de lui que l’expérience d’Evans dans le top 6 est miraculeuse, encore que l’unité ait connu un fort match dimanche. À cinq contre cinq, le bilan de son trio (trois buts marqués, deux accordés) est dopé par un taux d’arrêts hors norme des gardiens de but du Canadien. On notera toutefois que Josh Anderson n’est ni meilleur ni pire avec lui qu’avec tous les autres joueurs de centre avec lesquels il a évolué cette saison.

Et mine de rien, voilà Evans à 9 points, sa meilleure récolte en carrière après 28 matchs. Son différentiel de + 6 le place par ailleurs au sommet de son club.

Ça ne lui fera jamais gagner le trophée Hart. Mais c’est néanmoins tout à son honneur. Surtout au sein du Canadien de 2023-2024. Et encore davantage après une défaite de 2-1 un dimanche soir pluvieux de décembre.

En hausse Jake Allen Cette défaite a beau être sa septième de suite, le gardien n’est absolument pas responsable de celle-là. Ses deux arrêts sur Cole Smith, qui s’était échappé en milieu de troisième période, ont carrément gardé le CH en vie.

En baisse Juraj Slafkovsky Ça n’efface pas ses progrès des dernières semaines, mais c’était franchement moins facile pour lui. Et ça s’est manifesté dès le début du match, alors qu’il a écopé d’une punition en tentant de briser un surnombre adversaire qu’il avait lui-même créé.

Le chiffre du match 10 C’est le nombre de tirs cadrés qui ont été crédités à Brendan Gallagher, qui a ainsi établi un record personnel à son 703e match dans la LNH.