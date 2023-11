(San Jose) Il faisait pourtant un soleil radieux, jeudi midi à San Jose, mais Josh Anderson a choisi d’aller s’enfermer dans un aréna avant tout le monde pour aller lancer des rondelles.

Ça peut sembler anodin, lancer des rondelles, mais dans le cas d’un joueur qui se cherche, qui n’a pas marqué de la saison, et qui en fait n’a pas marqué depuis le 14 mars, c’est sans doute tout ce qu’il reste à faire : lancer, et puis lancer encore. En espérant qu’un jour, la rondelle finira bien par rentrer.

« C’est probablement la série la plus difficile de ma carrière, a admis Anderson au terme de l’entraînement de jeudi. Je ne crois pas avoir déjà eu à vivre quelque chose de tel auparavant. Mais comme je l’ai déjà dit, il ne faut pas lâcher… »

Cette saison, c’est 19 matchs sans but pour le vétéran attaquant, qui tentera de se défaire de cette malchance lors du prochain match, vendredi chez les Sharks. Il a déjà vécu pire ; jadis, à titre de membre des Blue Jackets de Columbus, il avait passé 21 matchs sans marquer.

Il en est maintenant rendu à tout essayer, n’importe quoi ; à l’entraînement de jeudi, il a même voulu emprunter le bâton d’un collègue, Justin Barron, sans doute pour essayer quelque chose de nouveau.

Doit-on donc croire, pour citer Dave Hilton Jr, que le dommage est « dedans » la tête ?

« Je ne sais pas si c’est psychologique, a-t-il répondu. C’est frustrant, de toute évidence. Mais je crois que je suis bien placé. Je dois garder la tête haute et continuer à essayer d’être le joueur que je sais que je suis capable d’être. »

En attendant de trouver des réponses, Josh Anderson demeure un joueur qui se cherche et qui de mieux que Martin St-Louis pour le relancer ? L’entraîneur, lui-même un marqueur émérite dans son jeune temps, affirme travailler étroitement avec son joueur afin de mettre fin à cette sécheresse qui n’en finit plus.

Il ne faut pas qu’il perde son identité en essayant de marquer un but. Josh doit continuer avec ce qui lui a permis de jouer dans cette ligue : son patin, sa robustesse, et son lancer, c’est sûr… Mais il ne doit pas juste penser qu’il doit marquer. Il doit continuer à poser des actions positives qui vont l’aider à marquer. Martin St-Louis à propos de Josh Anderson

« Je ne veux pas qu’il oublie les détails de son jeu juste parce qu’il essaie de marquer un but. Si tu oublies les détails de ton jeu, tu attends juste d’avoir une occasion facile, à côté d’un filet ouvert… Si tu fais ça, tu vas peut-être en marquer un, mais pas plusieurs. Alors Josh doit continuer à travailler sur les détails. »

Anderson, lui, admet de son propre chef qu’il a du mal à viser là où il le veut, et puis d’ailleurs, il a passé une partie de sa routine individuelle de jeudi midi posté près du but, en regardant les poteaux, comme si les dimensions du but n’étaient soudainement plus les mêmes.

« Pour être honnête, je ne suis pas à l’aise avec ma façon de viser, où j’envoie la rondelle ces temps-ci… J’ai toujours été si bon pour placer la rondelle exactement là où je le voulais. C’est une question de centimètres, mais je n’ai pas placé la rondelle où je le veux récemment. »

La suite vendredi soir à San Jose, et qui sait ? Josh Anderson finira peut-être par en mettre une dedans.

En tout cas, Martin St-Louis est confiant. « Il va s’en sortir », a-t-il ajouté.

Primeau contre les Sharks PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Cayden Primeau Non, ce ne sera pas Samuel Montembeault à San Jose vendredi soir, lui qui revient pourtant d’un très gros match. Pourquoi ? Martin St-Louis n’a pas donné de détails, mais il appert que le Canadien a établi un genre de rotation avec ses gardiens depuis peu, et vendredi soir, ce sera le tour à Cayden Primeau. Montembeault commence à s’y faire. « C’est sûr que j’aimerais ça jouer plus souvent, mais il y a du pour et du contre, a expliqué le gardien québécois. Ça nous permet plus de temps pour travailler avec l’entraîneur des gardiens lors des entraînements, et aussi, ça me donne plus de temps pour peaufiner mon jeu. »